شابّ يجهز على غريمه بطعنة قاتلة بالجديدة

إبراهيم الحافظون من سطات

تباشر عناصر الضابطة القضائية بمدينة الجديدة، منذ صباح اليوم الجمعة، أبحاثها وتحرياتها من أجل فكّ لغز جريمة قتل راح ضحيتها في شاب من مواليد سنة 2000، بعد تعرّضه لطعنة سكين من أحد رفاقه، كانت كافية لإزهاق روحه.

وحسب مصادر هسبريس فإن نزاعا حادّا وقع اليوم بين شابين ينحدران من مدينة الجديدة، بدوار الضحّاك قرب أحد الأسواق الممتازة، حيث استلّ المشتبه فيه سكينا ووجّه طعنة قاتلة إلى غريمه على مستوى العنق، أردته جثة هامدة وسط بركة من الدماء.

وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر الضابطة القضائية بالجديدة، وممثل عن السلطات المحلية، حيث عملوا على معاينة الجثة، ونقلها عبر سيارة إسعاف نحو مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، قصد التشريح الطبّي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

واستنادا إلى المصادر ذاتها فقد فتحت عناصر الشرطة القضائية بالجديدة بحثا في الموضوع، في انتظار توقيف المشتبه فيه، الذي غادر المكان إلى وجهة غير معروفة، لتحديد ظروف وملابسات وقوع جريمة القتل، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.