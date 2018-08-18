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كُتّاب وآراء
المخدرات توقع بإسبانيين في قبضة الأمن المغربي
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة بمدينة مراكش، مواطنين من جنسية إسبانية، يشكلان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الدولي، وذلك من أجل تورطهما في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية توقيف المشتبه فيهما، المقيمين بطريقة غير شرعية في المغرب، جاءت بناء على أمر دولي أصدرته بحقهما السلطات القضائية الإسبانية، وذلك على خلفية صلتهما بعملية أسفرت عن حجز 540 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت مهربة على متن طائرة مروحية سنة 2012 بإسبانيا.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهما على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية البت في مسطرة تسليمهما لسلطات بلادهما باعتبارها الجهة التي تقدمت بطلب إيقافهما.