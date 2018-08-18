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كُتّاب وآراء
رصاص مفتش شرطة يوقف جانحين بتيفلت
اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بالدائرة الأولى لمفوضية أمن تيفلت، صباح اليوم السبت، إلى استخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شقيقين كانا في حالة اندفاع قوية نتيجة السكر والتخدير، وعرضا حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديدات جدية وخطيرة بواسطة أسلحة بيضاء.
وكانت دورية أمنية قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيهما بناء على إشعار حول قيامهما باعتراض سبيل مستعملي الطريق وتعريضهم للعنف باستعمال السلاح الأبيض، حيث أبدى أحدهما مقاومة شرسة في مواجهة عناصر الأمن، مما اضطر موظف شرطة لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي، أصابت المشتبه فيه على مستوى البطن، وفق ما أفاد به بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
البلاغ ذاته أوضح أن هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي، مكن من ضبط المشتبه فيه رفقة شقيقه، فضلا عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المستعملة في هذا الاعتداء.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الأول رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن سينا، فيما تم وضع شقيقه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة المحلية للشرطة القضائية، بإشراف من النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
تعود القصة حسب مقربين لكون شاب يشتغل جندي وبعد انقضاء حفل الحناء ليلة أمس كان رفقة اخيه هذا الصباح يستعدون لحفل زفاف الجندي مساء اليوم وبعد نشوب خلاف بين العريس ورجال الامن قرب منزله ودون اي سابق انذار او اطلاق لرصاصة تحذيرية تم اطلاق النار على العريس مباشرة على مستوى الجانب الايمن من الصدر مما استوجب نقله على عجل الى المستشفى العسكري بالرباط في حالة حرجة واعتقال اخيه .
بعيدا عن اي خوض في مدى احترام رجال الامن للبرتوكول الخاص باستخدام القوة المميتة الذي نعلم يقينا ان مجموعة كبيرة منهم تفتقد لأسسه ودواعيه ، ومدى احترام رجال الامن لحقوق المواطنين التي يكفلها لهم القانون اثناء الاعتقال
كنشوف بزاف ديال الفيديوات فيوتوب كيقومو بشكر للامن ديالنا منهم الدرك الملكي ممكن تشوف يوتوب و تتاكد من خلال عنوان التعليق
مع تحياتي
سيطلب المحامي ظروف التخفبف وسيحاكم بكلمة حالة السكر، سيحكم ب6 اشهر ، سيستفيذ من الاسئناف ، وفي الاخير يستفيذ بالعفو ولكم واسع النظر،،