24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1406:4813:3617:1220:1521:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. "أمن موكادور" يتدخل لفض اعتصام عمال بمراكش (5.00)

  2. شابّ يجهز على غريمه بطعنة قاتلة بالجديدة (5.00)

  3. ما معنى أنك مغربي، اليوم؟ (5.00)

  4. إيران تعدم ستة متورطين في النهب والسرقة (5.00)

  5. سبتة المغربية تحرم مهاجرة من الحصول على الجنسية الإسبانية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | رصاص مفتش شرطة يوقف جانحين بتيفلت

رصاص مفتش شرطة يوقف جانحين بتيفلت

رصاص مفتش شرطة يوقف جانحين بتيفلت
هسبريس من الرباط
السبت 18 غشت 2018 - 15:29

اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بالدائرة الأولى لمفوضية أمن تيفلت، صباح اليوم السبت، إلى استخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شقيقين كانا في حالة اندفاع قوية نتيجة السكر والتخدير، وعرضا حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديدات جدية وخطيرة بواسطة أسلحة بيضاء.

وكانت دورية أمنية قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيهما بناء على إشعار حول قيامهما باعتراض سبيل مستعملي الطريق وتعريضهم للعنف باستعمال السلاح الأبيض، حيث أبدى أحدهما مقاومة شرسة في مواجهة عناصر الأمن، مما اضطر موظف شرطة لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي، أصابت المشتبه فيه على مستوى البطن، وفق ما أفاد به بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

البلاغ ذاته أوضح أن هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي، مكن من ضبط المشتبه فيه رفقة شقيقه، فضلا عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المستعملة في هذا الاعتداء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الأول رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن سينا، فيما تم وضع شقيقه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة المحلية للشرطة القضائية، بإشراف من النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - سعيد السبت 18 غشت 2018 - 16:06
سلمت يداك ، هادي هيا ضسارة لسكر يهز موس ، اوباش الله يقطع ليهم جدر ، ركبو فينى الرعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
2 - ايوب السبت 18 غشت 2018 - 16:07
عمل جيد جدا المغرب امنه جيد ويهتم بحماية حقوق الموطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
3 - سعاد السبت 18 غشت 2018 - 16:09
تحية خالصة لرجال الامن مزيدا من اطلاق الرصاص ليعم الامن والامان للقضاء على هذه الشردمة التي لا تنتج غير الاجرام والترويع والاعتداء على المواطن العادي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
4 - ابو براء السبت 18 غشت 2018 - 16:10
تعرض صباح اليوم جندي شاب لطلق ناري على مستوى الصدر من طرف رجل شرطة بمدينة تيفلت.
تعود القصة حسب مقربين لكون شاب يشتغل جندي وبعد انقضاء حفل الحناء ليلة أمس كان رفقة اخيه هذا الصباح يستعدون لحفل زفاف الجندي مساء اليوم وبعد نشوب خلاف بين العريس ورجال الامن قرب منزله ودون اي سابق انذار او اطلاق لرصاصة تحذيرية تم اطلاق النار على العريس مباشرة على مستوى الجانب الايمن من الصدر مما استوجب نقله على عجل الى المستشفى العسكري بالرباط في حالة حرجة واعتقال اخيه .
بعيدا عن اي خوض في مدى احترام رجال الامن للبرتوكول الخاص باستخدام القوة المميتة الذي نعلم يقينا ان مجموعة كبيرة منهم تفتقد لأسسه ودواعيه ، ومدى احترام رجال الامن لحقوق المواطنين التي يكفلها لهم القانون اثناء الاعتقال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
5 - elamri memoir d'un gendarm السبت 18 غشت 2018 - 16:10
تحية ليكم الامن ديالنا داير خدمتو تبركالله عليه
كنشوف بزاف ديال الفيديوات فيوتوب كيقومو بشكر للامن ديالنا منهم الدرك الملكي ممكن تشوف يوتوب و تتاكد من خلال عنوان التعليق
مع تحياتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
6 - عبدالله المدينة القديمة السبت 18 غشت 2018 - 16:10
عمل جبار وكل تشجيع للرجال الامن المغربي الشجعان..ونريد المزيد من تدخلات بالرصاص ضد هؤلاء مفسدين.GOOD JOB
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
7 - Nabilos السبت 18 غشت 2018 - 16:11
يجب على المشرع سن قوانين جديدة عدم الامتثال للشرطة والدرك والضابطة القضائية بصفة عامة مع التلويح والتهديد بالسلاح الأبيض والعربدة في الشارع العام تساوي ضرب الاطرف السفلى بالذخيرة الحية لقد طفح الكيل مراهقين فهاد الصيف تيشرب 2 قنينات الجعة او النبيذ الاحمر العادي تيخلونا بلا نعاس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
8 - رسيد السبت 18 غشت 2018 - 16:12
ولينا فمريكان ، مهما يكن السبب فان استعمال السلاح الوظيفي خاصو يكون أخر حل ، و إلا غنرجعو لسنوات الرصاص ملي يولي كل بوليسي اولا جادارمي و لا حامل للسلاح الوظيفي عندو الحق يتيري فالمواطنين ، و ما فائدة داك التكوين لي كيديرو فالكعاهد الا ما كانوش قادرين يعالجو بحال هاد المواقف دون استعمال السلاح الوظيفي ؟!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
9 - تنغيري السبت 18 غشت 2018 - 16:13
هكذا يجب ان يتعامل الامن مع المعتدين وحبذا ابناء الفشوش وبنات الفشوش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
10 - samir السبت 18 غشت 2018 - 16:14
تحية عالية للرجال الأمن يجب تدخل بكل شجاعة في مثل هذه المواقف التي تهدد حياة المواطنين. لأن للأسف كثر الإجرام بشكل مهول فالفقر والبطالة ليس سبب في اعتداء على المواطنين وسلب ارزقهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
11 - هشام كولميمة السبت 18 غشت 2018 - 16:14
تحية لرجال الأمن الذين يحافظون غلى سلامة و أمن المواطنين...و لكن يبقى السؤال المطروح:يجب على الكل أن يجدوا حلا للبطالة و الفقر عموما...رغم أن الفقر لا يبرر ارتكاب الجرائم. شكرا على التفاعل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
12 - ناصر السبت 18 غشت 2018 - 16:15
تحية تقدير واحترام لرجال الأمن بتيفلت . تيفلت التي أصبحت مرتعا المنحرفين والمتسكعين. فلولا العمل المتواصل لرجال الأمن والتدخل الاستباقي لرحل جميع سكان المدينة خوفا على أرواحهم . مرة أخرى تحية إجلال وتقدير لجميع رجال السلطة بتيفلت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
13 - حديدان السبت 18 غشت 2018 - 16:18
يجب استعمال السلاح الوظيفي ضد كل من اخل بالأمن وعرض حياة المواطنين للخطر بالسلاح او الدهس بالسيارات (وسيلة اولاد لفشوش) وضد كل من لم يمتثل لأوامر رجال الشرطة وإلا أصبح الأمنيون مسخرة كل من هب ودب، هيا يا رجال الأمن، اعطوا لانفسكم شئ من الهمة.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - محسن شوقي السبت 18 غشت 2018 - 16:21
ولى الإجرام موضى يتباهى به هاد النوع من الأوساخ مشي بشر...أما الرجال كخملو على كتفهم ميرضاش يكسب شي فرك حرام ... خاص هاد النوع مني يتشد يتربى مزيان والأعمال الشاقة باش مني يخرج يكره شي حاجة سميها حبس...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
15 - السعيدي السبت 18 غشت 2018 - 16:27
شكرا جزيلا للمفتش الذي اطلق النار عن هذا الوباء لكن المشكل هي ان المجرم سيقدم لو كيل الملك بعدها
سيطلب المحامي ظروف التخفبف وسيحاكم بكلمة حالة السكر، سيحكم ب6 اشهر ، سيستفيذ من الاسئناف ، وفي الاخير يستفيذ بالعفو ولكم واسع النظر،،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
16 - رشيد بن عبدالسلام السبت 18 غشت 2018 - 16:27
تحية لرجال الشرطة على تدخلاتهم الايجابية في حق المجرمين المعتدين على المواطنين العزل واعتراض سبيلهم وتحية للادارة التي حررت رجل الامن ورخصت له استخدام سلاحه الوظيفي للحد من مخاطر المجرمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
17 - المهاجر السبت 18 غشت 2018 - 16:28
كم يسعدني أن أسمع متل هاته الأخبار. ..الجالية المغربية ستتحمس اكتر لزيارة بلدها وإقامة مشاريع. ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
18 - هرو هولاكو السبت 18 غشت 2018 - 16:31
في نظري أن يطور الأمن طريقة تدخلاته في مثل هده الحالات من أجل الإيقاع بهدا النوع من المجرمين الخطيرين عوض قتلهم وتعريض حياة أشخاص أبرياء للخطر بسبب تواجدهم صدفة في دلك المكان والزمان ودلك لسجنهم مع الأعمال الشاقة حسب مستوى الجريمة ليكونوا عبرة للآخرين. أما أن يلقوا حتفهم بالرصاص فدلك ما يريدون و أفضل لهم من السجن مدد طويلة. وفي رأيي المتواضع هناك طريقة للتدخل بواسطة مروحيات صغيرة لاصطياد هؤلاء بواسطة الشباك خاصة في الأماكن المتاحة لدلك النوع من التدخل...إلخ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - NOUMRI السبت 18 غشت 2018 - 16:32
تحية لرجال الأمن لا رحمة و لا شفقة مع المجرمين الرصاص تم الرصاص و لا شئ سوى الرصاص هكدا يعاملون في الولايات المتحدة الأمريكية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.