رصاص مفتش شرطة يوقف جانحين بتيفلت

هسبريس من الرباط

اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بالدائرة الأولى لمفوضية أمن تيفلت، صباح اليوم السبت، إلى استخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شقيقين كانا في حالة اندفاع قوية نتيجة السكر والتخدير، وعرضا حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديدات جدية وخطيرة بواسطة أسلحة بيضاء.

وكانت دورية أمنية قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيهما بناء على إشعار حول قيامهما باعتراض سبيل مستعملي الطريق وتعريضهم للعنف باستعمال السلاح الأبيض، حيث أبدى أحدهما مقاومة شرسة في مواجهة عناصر الأمن، مما اضطر موظف شرطة لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي، أصابت المشتبه فيه على مستوى البطن، وفق ما أفاد به بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

البلاغ ذاته أوضح أن هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي، مكن من ضبط المشتبه فيه رفقة شقيقه، فضلا عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المستعملة في هذا الاعتداء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الأول رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن سينا، فيما تم وضع شقيقه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة المحلية للشرطة القضائية، بإشراف من النيابة العامة المختصة.