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الرئيسية | حوادث | مصالح الأمن تحقق في وفاة مسن بمدينة مراكش

مصالح الأمن تحقق في وفاة مسن بمدينة مراكش

مصالح الأمن تحقق في وفاة مسن بمدينة مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 19 غشت 2018 - 01:24

فتحت مصالح الأمن التابعة للمنطقة الأمنية المحاميد بمراكش، السبت، تحقيقا أوليا بخصوص جثة شخص مسن عثر عليها مواطنون بجوار سور مطار المنارة الدولي بمنطقة أسكجور.

وفور إخطارها حلت عناصر الأمن والشرطة العلمية والتقنية والسلطة المحلية بمكان الواقعة، لجمع المعطيات والمعلومات والاستماع إلى بعض المواطنين الذين عثروا على الجثة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عناصر الأمن أشرفت، بأمر من النيابة العامة، على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بباب دكالة، لتخضع للتشريح قصد تحديد ظروف وأسباب وفاة المسن الذي اختفى عن الأنظار منذ نهاية الشهر الماضي.

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