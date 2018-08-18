قتيل وتسعة جرحى في حادث مروري بإقليم وزان

هسبريس من وزان

لقي شخص مصرعه على الفور وأصيب 9 أشخاص بجروح طفيفة، اليوم السبت نواحي وزان، إثر حادثة سير على مستوى الطريق الرابطة بين مدينة وزان وسوق الأربعاء الغرب، وفق ما علم لدى السلطات المحلية.

ووفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الحادثة المميتة وقعت إثر اصطدام جرار بسيارة خفيفة كانت تقل 4 أشخاص.

وأضافت المصادر ذاتها أن الجرحى نُقلوا إلى مشفى دار الضمانة، لتلقي الإسعافات الضرورية؛ في وقت جرى إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات.

وزادت المصادر نفسها أن عناصر من الدرك الملكي انتقلت إلى مكان الحادث، رفقة ممثل عن السلطات المحلية، حيث عملت على توجيه الجرحى إلى المستعجلات وتوجيه الجثة قصد إخضاعها للمعاينة الطبية لفائدة البحث المفتوح من قبل الضابطة القضائية، تبعا لتعليمات النيابة العامة.