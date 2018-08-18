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كُتّاب وآراء
قتيل وتسعة جرحى في حادث مروري بإقليم وزان
لقي شخص مصرعه على الفور وأصيب 9 أشخاص بجروح طفيفة، اليوم السبت نواحي وزان، إثر حادثة سير على مستوى الطريق الرابطة بين مدينة وزان وسوق الأربعاء الغرب، وفق ما علم لدى السلطات المحلية.
ووفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الحادثة المميتة وقعت إثر اصطدام جرار بسيارة خفيفة كانت تقل 4 أشخاص.
وأضافت المصادر ذاتها أن الجرحى نُقلوا إلى مشفى دار الضمانة، لتلقي الإسعافات الضرورية؛ في وقت جرى إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات.
وزادت المصادر نفسها أن عناصر من الدرك الملكي انتقلت إلى مكان الحادث، رفقة ممثل عن السلطات المحلية، حيث عملت على توجيه الجرحى إلى المستعجلات وتوجيه الجثة قصد إخضاعها للمعاينة الطبية لفائدة البحث المفتوح من قبل الضابطة القضائية، تبعا لتعليمات النيابة العامة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
النقطة الأكثر أهمية وهي التربية والأخلاق أثناء القيادة حيث يغيب كل هذا وداك عند السائق المغربي.
النقطة الأخرى لاتقل أهمية وهي أن نسبة كبيرة من السائقين يجهلون تماما قانون السير.
أما رجل السلطة المتخصص في مراقبة السير سواء الدركي أو الشرطي يجب إعادة التأهيل وهو مارأيته أثناء زيارتي للبلد مؤخرا.
عنصر آخر ليس بالأخير هو يجب فرض عقوبات أكثر جرأة على سائقي سيارات الأجرة سواء الحضرية وغيرها لأنهم يتحملون الجزء الأكبر من العربدة والحوادث.