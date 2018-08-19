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الرئيسية | حوادث | بتر يد طفل في حادثة بجماعة بريكشة في وزان

بتر يد طفل في حادثة بجماعة بريكشة في وزان

بتر يد طفل في حادثة بجماعة بريكشة في وزان
هسبريس من وزان
الأحد 19 غشت 2018 - 04:43

أسفرت حادثة سير خطيرة، وقعت السبت بجماعة بريكشة التابعة إقليم وزان، عن بتر يد طفل في ربيعه الثاني عشر.

وحسب مصادر هسبريس فإن انقلاب "تريبورتور" واصطدامه بشجرة تسبب في إصابة السائق بجروح خفيفة؛ بينما أصيب مرافقه إصابة بليغة، إذ تعرض لبتر يده، وهو ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى وزان، قبل توجيهه إلى مشفى ابن سينا التابع للمركز الاستشفائي الجامعي بالرباط، لوضعه تحت المراقبة الطبية، لتتبع حالته الصحية الحرجة، في انتظار إخضاعه لعملية جراحية مستعجلة، مستحضرة في هذا السياق وضع اليد في الثلج.

وفتحت مصالح الدرك الملكي التابعة للجماعة بريكشة، التي انتقلت إلى مكان الحادثة، تحقيقا لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية التي أدت إلى وقوعها.

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