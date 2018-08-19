24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
19/08/2018
الأيام القادمة
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:15
|06:49
|13:36
|17:12
|20:14
|21:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- رواية "هكذا تحدثت الشجرة".. أسئلة الوطن والحياة
- البروتينات تساعد على التقليل من الدهون في الكبد
- الجزائر تغري لوبيات أمريكية لدعم جبهة البوليساريو الانفصالية
- لماذا لا تَردُّ غالبية الإدارات المغربية على رسائل المواطنين؟
- قصر إغرم ن ألنيف
رفض مصافحة الجنس الآخر يحرم من الوظيفة والجنسية في أوروبا (5.00)
- "الماستر مُقابل المال".. فضيحة جديدة تهز الجامعة المغربية - (136)
- المغرب يُعيد تنظيم قانون الخدمة العسكرية بعد حذفه سنة 2007 - (116)
- المغرب يرفض مقترحات شبيهة بـ"الكُومنولث" لحل نزاع الصحراء - (98)
- الجزائر تغري لوبيات أمريكية لدعم جبهة البوليساريو الانفصالية - (94)
- عبد النبوي يطيح بأول متورط في فضيحة "الماستر مقابل المال" - (82)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الشرطة تخلص سائق "طاكسي" من مسلحين بوزان
الأحد 19 غشت 2018 - 08:57
أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة وزان شخصين اعترضا سبيل سيارة أجرة من الصنف الثاني، وسط حي الرويضة، وحاولا الاعتداء على سائقها بالسلاح الأبيض وسرقته.
ووفق مصادر هسبريس، فإن الأمر يتعلق بشخصين، أحدهما من ذوي السوابق العدلية، كانا في حالة سكر، وأبديا مقاومة شرسة، قبل اعتقالهما واقتيادهما إلى مخفر الشرطة.
وأسفرت عملية تفتيش المشتبه بهما عن حجز 10 أقراص من مخدر "إكستازي".
وقد تم الاحتفاظ بهما تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمهما أمام العدالة، حسب المنسوب إليهما.