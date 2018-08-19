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الرئيسية | حوادث | الشرطة تخلص سائق "طاكسي" من مسلحين بوزان

الشرطة تخلص سائق "طاكسي" من مسلحين بوزان

الشرطة تخلص سائق "طاكسي" من مسلحين بوزان
هسبريس من وزان
الأحد 19 غشت 2018 - 08:57

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة وزان شخصين اعترضا سبيل سيارة أجرة من الصنف الثاني، وسط حي الرويضة، وحاولا الاعتداء على سائقها بالسلاح الأبيض وسرقته.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الأمر يتعلق بشخصين، أحدهما من ذوي السوابق العدلية، كانا في حالة سكر، وأبديا مقاومة شرسة، قبل اعتقالهما واقتيادهما إلى مخفر الشرطة.

وأسفرت عملية تفتيش المشتبه بهما عن حجز 10 أقراص من مخدر "إكستازي".

وقد تم الاحتفاظ بهما تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمهما أمام العدالة، حسب المنسوب إليهما.

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