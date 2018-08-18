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الرئيسية | حوادث | ترويج أقراص مخدرة وراء اعتقال منقّبة بفاس

ترويج أقراص مخدرة وراء اعتقال منقّبة بفاس

ترويج أقراص مخدرة وراء اعتقال منقّبة بفاس
هسبريس من فاس
السبت 18 غشت 2018 - 19:22

تمكنت عناصر أمنية تابعة لمنطقة الأمن بفاس المدينة، مدعومة بعناصر فرقة الأبحاث والتدخلات، من توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في ترويج الأقراص الطبية المخدرة.

وكانت مصالح الأمن قد توصلت بشكاية مرفوقة بمقطع فيديو يظهر سيدة منقبة تعرض طفلا قاصرا للعنف الجسدي واللفظي، قبل أن يتبين من خلال البحث أنها تقوم بتسخيره لترويج الأقراص الطبية المخدرة، وأن اعتداءها عليه يتعلق بخلاف بينهما حول النشاط الإجرامي الذي تزاوله.

وأوضحت مصادر الجريدة أن عملية التفتيش، التي باشرتها مصالح الأمن بمنزل المشتبه بها أسفرت عن حجز 300 قرص طبي مخدر، فضلا عن أسلحة بيضاء ومبلغ مالي متحصل عليه من ترويج المواد المخدرة.

وقد تم وضع المشتبه بها تحت الحراسة النظرية، فيما وضع القاصر تحت المراقبة، رهن إشارة البحث، الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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