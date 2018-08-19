شرطة مراكش توقف مبحوثا عنه من قبل"الأنتربول"

هسبريس من الرباط

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش من توقيف مواطن من جنسية فرنسية، يبلغ من العمر 54 سنة، لكونه مبحوثا عنه دوليا جراء حكم صادر عن القضاء الفرنسي.

وأوضحت مصادر الجريدة أن السلطات القضائية الفرنسية كانت قد أصدرت أمرا بإلقاء القبض على المعني بالأمر، بعد إدانته في قضية تتعلق برشوة موظفي شرطة فرنسيين متورطين في التستر على ترويج المخدرات. وقد تم تعميم الحكم القضائي على الصعيد الدولي من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول).

وأضافت المصادر ذاتها أنه بعدما تمكنت مصالح الشرطة القضائية المغربية من توقيف المعني بالأمر بمدينة مراكش، تمّ عرضه على النيابة العامة المختصة للبت في مسطرة تسليمه إلى سلطات بلاده، باعتبارها الجهة المطالبة باعتقاله.