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3 قتلى في حادثة سير ضواحي إقليم تارودانت
السبت 18 غشت 2018 - 21:30
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، في حادثة سير وقعت بدوار آيت حمو بجماعة افريجة، ضواحي إقليم تارودانت، ونجمت عن اصطدام سيارة أجرة بسيارة خفيفة مرقمة بالخارج.
وخلفت الحادثة مصرع سائق سيارة الأجرة ومسافريْن، فيما أصيب أربعة آخرون، كانوا على متن السيارة الخفيفة، بجروح متفاوتة الخطورة، إصابة واحد منهم بليغة، استدعت نقله إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
وحل بمكان الحادث أفراد الوقاية المدنية، الذين أشرفوا على نقل القتلى إلى مستودع الأموات، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا حول ملابسات وظروف الحادثة، تحت إشراف النيابة العامة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - Younes-Painter السبت 18 غشت 2018 - 21:41
بصفتي ساءق مبتدا في هذا البلد الغير سعيد لا اتعجب عندما اسمع عن وقوع كوارث يوميا يذهب ضحيتها الاف الناس كل سنة. بنادم عندنا سايق بلا عقل و دون مبالاة او مراعاة لحقوق الاخرين على الطريق. زد على ذلك ان التكوين جد ضعيف في تعليم السياقة يوزعون الرخص على من هب و دب دون احتكاك و امتحان حقيقي. عندنا فالمغرب جوح برويطات مقارنة مع الدول الاوروبية لكننا نسبقها باضعاف في عدد القتلى على الطريق.
3 - خالد السبت 18 غشت 2018 - 22:04
إن لله و إن إليه راجعون.
مالين طاكسي ماتو حيت ما دايرينش حزام السلامة، في حين السيارة الاخرى جروح طفيفة حيت كانو دايرين حزام السلامة.
مالين طاكسي ماتو حيت ما دايرينش حزام السلامة، في حين السيارة الاخرى جروح طفيفة حيت كانو دايرين حزام السلامة.
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