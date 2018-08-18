3 قتلى في حادثة سير ضواحي إقليم تارودانت

رشيد بيجيكن من أكادير

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، في حادثة سير وقعت بدوار آيت حمو بجماعة افريجة، ضواحي إقليم تارودانت، ونجمت عن اصطدام سيارة أجرة بسيارة خفيفة مرقمة بالخارج.

وخلفت الحادثة مصرع سائق سيارة الأجرة ومسافريْن، فيما أصيب أربعة آخرون، كانوا على متن السيارة الخفيفة، بجروح متفاوتة الخطورة، إصابة واحد منهم بليغة، استدعت نقله إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

وحل بمكان الحادث أفراد الوقاية المدنية، الذين أشرفوا على نقل القتلى إلى مستودع الأموات، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا حول ملابسات وظروف الحادثة، تحت إشراف النيابة العامة.