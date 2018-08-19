قتيل و11 جريحا في حادثتي سير بسطات وبرشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي مموّن حفلات مصرعه، مساء السبت، فيما أصيبت زوجته وشخص ثان بجروح متفاوتة الخطورة، بعد تعرّضهم لحادثة سير بالطريق السيار الرابطة بين مراكش والدار البيضاء بالنقطة الكيلومترية 64 بإقليم سطات.

وأفادت مصادر هسبريس أن مموّن الحفلات كان على متن سيارته، فيما كانت زوجته تقود سيارة أخرى، وكانا متجهين من مدينة مراكش نحو الرباط، عبر الطريق السيار، إلا أن عطلا لحق بسيارة الزوجة، فاضطرا إلى التوقف.

وأضافت المصادر ذاتها أن الزوج استدعى سيارة الجرّ (الديبناج)، التي حضرت إلى المكان المحدد. وبينما كان سائق سيارة الجر يتحدث مع الزوجين حول كيفية نقل السيارة، فاجأتهم شاحنة وصدمتهم، فتوفّي الزوج على الفور، فيما أصيبت زوجته وسائق "الديبناج" بجروح متفاوتة، نقلا على إثرها عبر سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية إلى المستشفى بسطات.

وفي السياق نفسه، أصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، مساء السبت أيضا، نتيجة حادثة سير وقعت بطريق بومعيزة، الرابطة بين برشيد والسوالم، إثر اصطدام شاحنة من الحجم الكبير بثلاث سيارات خفيفة، من بينها سيارة أجرة.

وتم نقل الجرحى عبر سيارات إسعاف إلى المستشفى الإقليمي ببرشيد لتلقي العلاجات الضرورية، فيما نقل اثنان إلى مستشفى بمدينة الدار البيضاء، نظرا لخطورة إصابتهما.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بكل من سرّيتي سطات وبرشيد أبحاثها لمعرفة ظروف وملابسات الحادثتين. فيما وضعت جثة الهالك بقسم الأموات بسطات من أجل تشريحها، حسب تعليمات النيابة العامة المختصة.

جدير بالإشارة أن طريق بومعيزة وضعيتها سيئة، وتثير قلق مرتاديها، الذين طالبوا بإصلاحها في مناسبات عدّة لكونها تتسبب في حوادث سير كثيرة، وصلت خطورتها حد الموت.