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كُتّاب وآراء
مصدر أمني ينفي إيقاف متورط في الاتجار بـ"الماستر"
نفى مصدر أمني مسؤول إيقاف متورط في فضيحة منح شواهد الماستر الجامعية مقابل مبلغ 40 ألف درهم، مؤكدا أن التحقيق متواصل في القضية بتعليمات من النيابة العامة.
وكان رئيس النيابة العامة أصدر، مساء أمس، أمرا إلى جهاز الشرطة القضائية بفتح تحقيق في قضية التسجيل الصوتي، الذي يتناول موضوع الاتجار في الشواهد الجامعية العليا.
وفي السياق ذاته، أعلن خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أنه "سيتم فتح تحقيق بخصوص تسجيل صوتي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، يستفاد منه الإخلال بمعايير الولوج إلى مسلك من مسالك الماستر بإحدى الجامعات".
وأضاف الصمدي، في "تدوينة" على صفحته الرسمية بـ"الفيسبوك": "حرصا على صيانة سمعة الجامعة المغربية بمختلف مكوناتها، وحماية لمصداقية شهاداتها، فقد تمت إحالة الملف على المصالح المختصة بالوزارة لإجراء تحقيق في الموضوع من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
No wonder, many of the members of the ruling regime have dual citizenship. This is the new form colonialism, the West is ruling by local proxies