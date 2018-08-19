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الرئيسية | حوادث | مصدر أمني ينفي إيقاف متورط في الاتجار بـ"الماستر"

مصدر أمني ينفي إيقاف متورط في الاتجار بـ"الماستر"

مصدر أمني ينفي إيقاف متورط في الاتجار بـ"الماستر"
هسبريس من الرباط
الأحد 19 غشت 2018 - 15:05

نفى مصدر أمني مسؤول إيقاف متورط في فضيحة منح شواهد الماستر الجامعية مقابل مبلغ 40 ألف درهم، مؤكدا أن التحقيق متواصل في القضية بتعليمات من النيابة العامة.

وكان رئيس النيابة العامة أصدر، مساء أمس، أمرا إلى جهاز الشرطة القضائية بفتح تحقيق في قضية التسجيل الصوتي، الذي يتناول موضوع الاتجار في الشواهد الجامعية العليا.

وفي السياق ذاته، أعلن خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أنه "سيتم فتح تحقيق بخصوص تسجيل صوتي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، يستفاد منه الإخلال بمعايير الولوج إلى مسلك من مسالك الماستر بإحدى الجامعات".

وأضاف الصمدي، في "تدوينة" على صفحته الرسمية بـ"الفيسبوك": "حرصا على صيانة سمعة الجامعة المغربية بمختلف مكوناتها، وحماية لمصداقية شهاداتها، فقد تمت إحالة الملف على المصالح المختصة بالوزارة لإجراء تحقيق في الموضوع من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - طالب ماستر الأحد 19 غشت 2018 - 15:15
اييه و شنوو زعما باغيين يخليوه يكمل هاد الخدمة الشريفة؟
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2
2 - Driss الأحد 19 غشت 2018 - 15:17
تحقيق وزارة التربية الوطنية ماعندنا مانديرو بييه...بغينا النيابة العامة هي اللي تتدخل هادي راه أكبر من أي جناية راه تدمير لقيمة الدبلوم المغربي...
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7
3 - مغربي الأحد 19 غشت 2018 - 15:17
الامن داءما ينفي اذا كان المتورط مسؤول او ابن مسؤول او ولد اولا بنت الفشوش...اما بوزال راكم عارفين....
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5
4 - أنس فاس الأحد 19 غشت 2018 - 15:20
شيء يحز في النفس عندما نسمع ما آلت اليه كليات فاس بعد ان كانت تعرف بالصرامة والحزم كوني من طلبة هذه الجامعة العريقة نهاية سنوات التسعينات فيجب التعامل بصرامة قصوى مع كل من يسيء لسمعة هذه المؤسسة وبالتالي سمعة حاملي دبلوماتها.
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2
5 - Souhail الأحد 19 غشت 2018 - 15:22
العفو من هذا البلد، النفي ثم النفي ، لم يسبق لنا أن سمعنا جهات رسمية تعترف بالخطأ و الفساد المغرب الله يرحمه
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5
6 - انا الأحد 19 غشت 2018 - 15:28
كل من من يملك المال فهو بريء .وكل من لا يملك المال فهو مخالف .أي القانون يطبق على الفقراء لأن دنبهم الوحيد انهم ولدوا فقراء
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3
7 - khalid الأحد 19 غشت 2018 - 15:34
Based on some obscure audio, everyone is losing faith in the public education system. Question, who is benefiting the most from the loss of confidence in the local education system ? The elite that afford to obtain degrees from foreign universities and think they have strong advantages to rule the country
No wonder, many of the members of the ruling regime have dual citizenship. This is the new form colonialism, the West is ruling by local proxies
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