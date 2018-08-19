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الرئيسية | حوادث | "رشوة" مواطن عربي‎ تورط شرطيين في البيضاء

"رشوة" مواطن عربي‎ تورط شرطيين في البيضاء

"رشوة" مواطن عربي‎ تورط شرطيين في البيضاء
هسبريس من الرباط
الأحد 19 غشت 2018 - 14:10

باشرت عناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء التحقيق مع موظفيْ شرطة، أحدهما برتبة مقدم شرطة رئيس فيما الآخر مقدم شرطة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى توصل مصالح الأمن، زوال أمس السبت، بإشعار من مواطن من جنسية عربية رفقة زوجته المغربية، أفاد من خلاله بتوقيفه من قبل سيارة للشرطة، عمد طاقمها لاحقا إلى سلبه مبلغا ماليا مقابل عدم تسجيل مخالفة مرورية في حقه.

وأضاف أن الأبحاث والتحريات الفورية، التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، مكنت من تحديد هوية موظفي الشرطة المعنيين واللذين جرى إخضاعهما لبحث قضائي قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة؛ فيما فتحت المديرية العامة للأمن الوطني ملفا تأديبيا في حقهما، في انتظار نتائج البحث الجنائي قصد ترتيب المسؤوليات الضرورية في حقهما.

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