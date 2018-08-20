ترويج الخمور يفضي إلى توقيفات بالسوالم

إبراهيم الحافظون من سطات

أفلحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي ببرشيد، الأحد، في إيقاف 4 أشخاص على خلفية الاشتباه فيهم بترويج الخمور وتكوين عصابة إجرامية.

وعلمت المصالح الأمنية ذاتها على وضع الأشخاص الأربعة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على النيابة العامة المختصة ببرشيد للنظر في المنسوب لكل واحد منهم.

وقد جاءت عملية إيقاف المشتبه فيهم الأربعة بعد معلومات توصّلت بها عناصر درك السوالم، تفيد بتخزين كمّية من الخمور من قبل شخص من ذوي السوابق القضائية وموضوع مذكرات بحث وطنية، في انتظار ترويجها بمناسبة عيد الأضحى.

وانتقلت عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي إلى دوار "الكروشيين" بالسوالم الطريفية إقليم برشيد، حيث أوقفت 4 أشخاص بالرغم من محاولات الفرار، وحجزت 950 قنينة خمر مختلفة الأنواع وما يقارب 50 لترا من مسكر ماء الحياة "الماحيا" وأسلحة وثلاجات من النوع الرفيع.