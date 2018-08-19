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الرئيسية | حوادث | قتلى وجرحى في حادثة سير ضواحي ورزازات

قتلى وجرحى في حادثة سير ضواحي ورزازات

قتلى وجرحى في حادثة سير ضواحي ورزازات
هسبريس من ورزازات
الأحد 19 غشت 2018 - 18:05

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران بإصابات خطيرة في حادثة سير مميتة وقعت صباح اليوم الأحد بالطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين ورزازات ومراكش، وبالضبط على مستوى الجماعة القروية أمرزكان التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ورزازات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الحادث نجم عن انقلاب سيارة خفيفة كان على متنها خمسة أفراد ينحدرون من إقليم تنغير، مضيفة أن الشخصيْن المصابيْن بجروح خطيرة نُقلا إلى المستشفى الإقليمي سيدي حساين بورزازات لتلقي العلاجات؛ فيما نقلت جثث الضحايا الثلاث إلى قسم الأموات بالمستشفى ذاته.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بأمرزكان فتحت تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الحادث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مغربي الأحد 19 غشت 2018 - 18:15
ان لله و ان اليه راجعون
حرب الطرق تحصد ما مجموعه 19 قتيل في ثلاث حوادث سير في اقل من اسبوع بالجهة الشرقية .
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2 - abderrazak الأحد 19 غشت 2018 - 18:25
انالله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم وارزق اهلهم الصبر والسلوان والسياقة تكليف وليست تشريف وهي مسوولية جسيمة في عنق الساءق فيجب على السائق الإنتباه جيدا واحترام علامات التشوير وعدم التهور والتحكم في اعصابه حتى ينجز هذه المسؤولية على اكمل وجه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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3 - محمد الأحد 19 غشت 2018 - 18:40
لا حول و لا قوة الا بالله و انا لله و اليه راجعون.اللهم ارحم موتاهم و ارزق اهلهم الصبر و اشفي الجرحى يا رب العالمين.يا اخواني المزيد من الحيطة في الطريق ف هاد العواشر ما بغينا حد يحزن ف هاد العيد.
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4 - الساخط على الوضع الأحد 19 غشت 2018 - 18:54
سبب الحوادث هو : البنية التحتية،الرشوة،السياقة المتهورة ،الحالة الميكانيكية للعربات،الهمحية في كل شيء
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