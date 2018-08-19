قتلى وجرحى في حادثة سير ضواحي ورزازات

هسبريس من ورزازات

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران بإصابات خطيرة في حادثة سير مميتة وقعت صباح اليوم الأحد بالطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين ورزازات ومراكش، وبالضبط على مستوى الجماعة القروية أمرزكان التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ورزازات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الحادث نجم عن انقلاب سيارة خفيفة كان على متنها خمسة أفراد ينحدرون من إقليم تنغير، مضيفة أن الشخصيْن المصابيْن بجروح خطيرة نُقلا إلى المستشفى الإقليمي سيدي حساين بورزازات لتلقي العلاجات؛ فيما نقلت جثث الضحايا الثلاث إلى قسم الأموات بالمستشفى ذاته.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بأمرزكان فتحت تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الحادث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.