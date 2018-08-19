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الرئيسية | حوادث | مصرع رجل خمسيني في جريمة قتل وسط فاس

مصرع رجل خمسيني في جريمة قتل وسط فاس

مصرع رجل خمسيني في جريمة قتل وسط فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 19 غشت 2018 - 20:05

لقي شخص، في عقده الخامس، مصرعه، صباح الأحد، وسط محطة لوقوف حافلات النقل العمومي عبر الطرقات تابعة لإحدى الشركات الخاصة، والموجودة وسط المدينة الجديدة لفاس، متأثرا بإصابته البليغة الناجمة عن تعرضه للاعتداء باستعمال السلاح الأبيض على مستوى الصدر.

ووفقا لمصادر هسبريس، فإن المتهم بارتكاب هذه الجريمة ترك الضحية مضرجا في دمائه قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، مبرزة أنه جرى تحرير مذكرة بحث في حق المشتبه فيه بعد تحديد هويته.

وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه الجريمة، التي تجهل دوافعها، وقعت داخل قاعة للصلاة موجودة بالمحطة المذكورة.

وأبرزت مصادر هسبريس أن الضحية، الذي يقيم بمدينة فاس، كان يتاجر، قيد حياته، في السلع المستوردة من الصين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Observateur الأحد 19 غشت 2018 - 20:54
Lorsque le peuple ment au gouvernement, c' est un crime.et lorsque un gouvernement ment à un peuple c est de la politique.
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5
2 - غيور الأحد 19 غشت 2018 - 20:54
التجنيد الاجباري يبقى من الحلول المثلى من أجل اصلاح شبابنا و تربيتهم على تحمل المسؤولية و الانضباط.
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49
3 - يونس السلفي الأحد 19 غشت 2018 - 20:55
ياربي السلامة
هادشي مكيفرحش
القضية غادية لور لور
و مع هذا لايزال الإفراج عن المجرمين ساريا في كل مناسبة
طبقوا القصاص و الإعدام و شوفوا واش تبقا شي جريمة
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63
4 - wood الأحد 19 غشت 2018 - 20:58
عيد الاضحى يشكل ضغط بالغ على الغالبية العظمى من المغاربة ، و يؤثر في نفسيتهم نظرا للاكراهاته الكثيرة فليس كل المغاربة في متناولهم شراء الاضحية . ففي فترة هذا العيد تتزايد الجرائم بشكل ملحوظ و تزداد حوادث السير و الخلافات بين المواطنين و كذلك تزداد حالات السرقة و مختلف عمليات النصب و الاحتيال !!!
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21
5 - master الأحد 19 غشت 2018 - 20:59
والله ان القلب ينزف دما على حال مدينة فاس.فاس العاصمة العلمية فاس القرويين فاس جامعة ظهر مهراز والتي تحولت بفعل سوء التدبير الممنهج الى عاصمة للاجرام بشتى انواعه الى عاصمة للمتشردين والمتسولين الى عاصمة للازبال والاوساخ عاصمة للفوضى والاسمنت ،لك الله يا فاس. نسال الله عز وجل ان يولي أمورنا خيارنا ولا يوليها شرارنا فوالله لم نعد نملك في هذه البلاد سوى الدعاء.
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60
6 - المهاجر الأحد 19 غشت 2018 - 21:11
باي باي فاس المدينة الجميلة الرائعة. ..مدينة المرينين وأقدم جامعة بالعالم. ..اهكدا هجموا عليك الصعاليك من كل حدب وصوب. ..لا حول ولا قوة إلا بالله. .. والله لتدمع العين عندما اسمع متل هاته الأخبار. ....أتمنى من كل قلبي أن تفعل الحكومة إجراءات جد مشددة على حاملي الأسلحة البيضاء. ..السجن والقرطاس والتجنيد الإجباري في الحاجز الرملى. ....
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14
7 - أستاذ الإجتماعيات الأحد 19 غشت 2018 - 21:20
فاس أصبحت كسوريا، الفرق سوريا بها حرب أهلية، و فاس أيضا بها حرب أهلية لكن من نوع آخر.
فاس مثال جيد للتفاوتات الطبيقة الصارخة، و للحقد الطبقي، فاس تعمدت الدولة جعلها وكرا للهجرة القروية و للدعارة و الإجرام، حتى لا تتحول في يوم ما لمركز للإشعاع الفكري و الحضاري، قد ينتج عنه نخب مثقفة، قد تشكل تهديدا في يوم ما لمن يريد للمغرب أي يبقى مستنقع فقر و رذيلة، و لمن يريدون للمغاربة أن يكونوا مجرد قطيع مستحمر جاهل عنيف من أشباه البشر.
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5
8 - moncef الأحد 19 غشت 2018 - 21:21
الملك محمد السادس يعفو عن 428 شخصا و22 "سلفيا جهاديا"
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4
9 - عبدالحق الأحد 19 غشت 2018 - 21:32
السبب هو الابتعاد عن شرع الله
لهذا كثرة الجرائم
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3
10 - هرو هولاكو الأحد 19 غشت 2018 - 21:39
قد يقال إن هده الحوادث عادية و كانت تحدث من قبل و لولا وسائل الاتصال الحديتة هي من لما علم بها أحد وليس كالسابق. لكن لا أظن دلك لأن معدل الجريمة إستفحل و تخطى الحدود بالمقارنة مع عدد السكان رغم أن البعض من هده الجرائم يدخل في
إطار القصاص وشرع اليد نظرا لفقدان الثقة في القضاء.
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0
11 - غيور على بلادو الأحد 19 غشت 2018 - 21:45
أليس فاس مرتع للاجرام و عاصمته بامتياز ...؟؟؟؟ المجرمون هم الذين كانت لهم اليد الطولى في رحيل كل الشركات التي كانت مستقرة بفاس خوفا من الكساد في غياب صريح للحماية و تطهير المنطقة من المجرمين ..حتى السياح اصبحوا يرفضون الذهاب الى فاس خوفا من الاجرام الذي تفشى بشكل مروع .اصبحت مدينة منكوبة ...انقذوا فاس من الاشرار ...انقذوا العاصمة العلمية مهد الحضارة المغربية و انطلاق اول دولة مغربية عبر التاريخ ...انقوذها قبل فوات الاوان ....
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