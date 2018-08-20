مضخّة للمياه تنهي حياة شاب في أولاد بوزيري

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي شاب عشريني، مساء أمس الأحد، حتفه بعدما تعرّض للاختناق بواسطة مضخة للمياه، قام بتشغيلها بمسقط رأسه بدوار ملاّسة بجماعة مشرع بن عبّو، قيادة أولاد بوزيري ناحية سطات.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الشاب كان قد توجّه نحو المضخّة من أجل تشغيلها للحصول على الماء، إلا أن الآلة جذبته من قطعة ثوب كان يلفّ بها عنقه، فأصيب بالاختناق وبجروح أدّت إلى وفاته في الحين.

وزادت المصادر ذاتها أن أحد أفراد العائلة لاحظ تأخر الشابّ، فتوجّه إلى المضخة، حيث عثر عليه جثة هامدة.

وقد تم إشعار ممثل السلطات المحلية، وعناصر درك مشرع بن عبّو، الذين انتقلوا إلى مكان الحادث وعاينوا جثة الشاب، ونقلوها إلى مستودع الأموات بسطات.

وأمرت النيابة العامة المختصة بسطات بإجراء تشريح طبّي على الجثة لفائدة البحث القضائي، الذي فتحته عناصر الدرك الملكي بمشرع بن عبّو سرية سطات.