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كُتّاب وآراء
مصرع شابة وإنقاذ سيدة في حادثتي سقوط ببئرين
تمكّنت مصالح الوقاية المدنية، مساء أمس، من انتشال جثة شابة من بئر بدوار آيت بّايه بجماعة إنشادن بضواحي اشتوكة آيت باها.
وكانت الشابة، وهي طالبة جامعية عمرها 24 سنة، قد قصدت البئر الموجودة بمزرعة بجوار مسكن أسرتها، وألقت بنفسها فيها.
وقد تطلبت عملية انتشال جثة الضحية أزيد من خمس ساعات، بعد طلب تعزيزات من عناصر الوقاية المدنية المتخصصة في مثل هذه العمليات، والتي قدمت من أكادير.
ووفقا لتصريحات شهود عيان، فقد كانت الشابة تُعاني اضطرابات نفسية، مشيرة إلى أن الضحية سبق لها أن حاولت الانتحار، حيث ألقت بنفسها من سطح منزل أسرتها، فأُصيبت بكسور ورضوض في أنجاء مختلفة من جسدها.
وحضرت إلى مكان الحادث كل من السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لدرك بلفاع، حيث فُتح تحقيق مع أفراد أسرة الهالكة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة أسباب وحيثيات عملية الانتحار تلك.
وفي اليوم نفسه، تمكّنت مصالح الوقاية المدنية من إنقاذ حياة سيدة متزوجة، عمرها 34 سنة، بعدما ألقت بنفسها في بئر مهجورة بدوار آيت والياض، التابع للجماعة الترابية وادي الصفاء، بضواحي مدينة بيوكرى.
وقد تم نقل السيدة، التي أُصيبت برضوض وكسور في أنحاء متفرقة من جسدها، إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، حيث ما زالت تخضع للعناية الطبية اللازمة.
وعلى إثر الحادثة، فتحت المصالح الدركية بالمركز الترابي لبيوكرى بحثا قضائيا من أجل الوصول إلى أسباب وظروف إقدام السيدة على محاولة وضع حدّ لحياتها بتلك الطريقة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
تحية لعناصر الوقاية المدنية التي تبذل مجهودات جبارة
خصوصا أن انتشال جثة من بئر أمر صعب ،عمق البئر وغياب الهواء وتحلل الجثة ،مما يجعل يستعملون قنينات التنفس في الاماكن الصعبة .
وبالرغم ان الكلمة المتداولة على لسان الكثير من المواطنين أنهم دائما متأخرين.
فأنا لاأوافقهم الرأي
صراحة كنت من شهود عيان احدى تدخلات الوقاية المدنية رغم امكانيات محدودة الا اني استغرب من تدخلاتهم المحفوفة من المخاطر صراحة رجال والله العضيم اني تحدتث الى احدهم مستوى راقي في الحوار
المرجو رد الاعتبتر الى هده الفءة من الرجال