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الرئيسية | حوادث | مصرع ستيني دهسا بسيارة مجهولة قرب تاونات

مصرع ستيني دهسا بسيارة مجهولة قرب تاونات

مصرع ستيني دهسا بسيارة مجهولة قرب تاونات
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 20 غشت 2018 - 15:22

لقي شخص (م.ش)، يبلغ من العمر 63 سنة، مصرعه فورا صباح اليوم الاثنين، في حادث سير وقع قرب دوار المروج، على الطريق الرابطة بين الورتزاغ وغفساي؛ وذلك حين دهسته سيارة خفيفة، قبل تختفي عن الأنظار، بعدما لاذ سائقها بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وتم نقل جثة الهالك، الذي ينحدر من دوار الغريفة بجماعة كلاز، صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي؛ فيما فتحت مصالح مركز الدرك الملكي بالورتزاغ تحقيقا حول ملابسات الحادثة المميتة.

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