آلة جبس تبتر يد عامل أربعيني في ورش بوزان

هسبريس من وزان

تسببت آلة جبس في بتر يد عامل يبلغ من العمر حوالي 40 سنة، وذلك بأحد الأوراش بمدينة وزان، وفق ما أورده مصدر في اتصال بجريدة هسبريس الإلكترونية.

وأورد المصدر من مكان الحادث أن العامل كان بصدد استعمال الآلة، قبل أن تسحبه في غفلة منه، محولة يده إلى أشلاء.

ضحية الحادث نُقل صوب المستشفى الإقليمي بمدينة وزان، ومنه إلى المركز الاستشفائي الجامعي بالرباط، في أفق خضوعه لتدخل غاية في الدقة والاستعجال، قصد إرجاع اليد المبتورة التي تم حفظها في الثلج.