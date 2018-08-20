الخطوط الملكية تنفي "ادعاءات" مسؤول ليبيري

هسبريس من الرباط

فندت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الاثنين، بشكل قاطع ما اعتبرته "ادعاءات مسؤول ليبيري بخصوص معاملة تمييزية"، مؤكّدة أن "الرحلة رقم أت-567، التي ربطت يوم عاشر غشت الجاري بين مدينتي الدار البيضاء ومونروفيا، أُلغيت لأسباب تقنية، وتم إبلاغ حوالي 60 راكبا كان من المقرر سفرهم إلى عاصمة ليبيريا بأنهم سيأخذون رحلة اليوم التالي، أي 11 غشت، وبأن الشركة ستتكلف بهم وفقا للأنظمة المعمول بها".

وأضافت الشركة، في بيان حقيقة، أن "عشرة ركاب من جنسيات مختلفة، بمن فيهم ليبيريون حاملون للجنسية الأمريكية، تم نقلهم إلى فنادق بالدار البيضاء لأنهم لا يخضعون لشرط الحصول على التأشيرة، في حين لم يتمكن خمسون راكبا من الجنسية الليبيرية من مغادرة المنطقة الدولية بالمطار، بسبب عدم توفرهم على تأشيرة الدخول للأراضي المغربية"، مشيرة إلى أنها "حرصت على التكفل بهؤلاء المسافرين داخل المطار، وسهرت على تمكينهم من الإيواء والإطعام".

وأكد المصدر ذاته أن "الخطوط الملكية المغربية تعتبر واحدة من الشركات المفضلة في القارة الإفريقية، إذ تبذل جهودا متواصلة لتوفر أفضل الظروف لجميع عملائها، كما أنها فازت للمرة الرابعة على التوالي بجائزة "سكاي تراكس" لأفضل شركة طيران إقليمية إفريقية، وذلك بفضل جهودها والتطور المتواصل في تحسين جودتها الخدماتية".

وأضاف المصدر أن "الشركة المغربية تغطي اليوم 32 مدينة في إفريقيا، لتساهم أكثر في تسهيل سفر عملائها حول العالم بين أماكن إقامتهم ومدنهم الأصلية"، وزاد: "كما أضحى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، بفضل حركة طيران الخطوط الملكية المغربية، مركزا أساسيا لإفريقيا، وأول مركز إفريقي لتدفقات النقل بين القارة وبقية العالم".