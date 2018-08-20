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الرئيسية | حوادث | السباحة في أم الربيع تنهي حياة شاب نواحي سطات

السباحة في أم الربيع تنهي حياة شاب نواحي سطات

السباحة في أم الربيع تنهي حياة شاب نواحي سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 20 غشت 2018 - 21:04

قضى شاب أعزب في منتصف عقده الثالث حتفه غرقا، مساء اليوم الاثنين، بنهر أم الربيع، بمنطقة الكرسيفي بجماعة مشرع بن عبّو، قيادة أولاد بوزري بناحية سطات.

وأفادت مصادر هسبريس أن الشاب، الذي يشتغل فلاحا، توجه إلى نهر أم الربيع للسباحة، إلا أنه غرق في مكان عميق.

وتم انتشال جثة الهالك، بحضور ممثل عن السلطات المحلية، وعناصر من الدرك الملكي بمركز المشرع، وتم نقلها عبر سيارة إسعاف إلى قسم الأموات بمستشفى سطات، من أجل تشريحها لفائدة البحث القضائي، الذي فتح لمعرفة ظروف وملابسات وفاة الشاب، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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1 - زكرياء المغربي الاثنين 20 غشت 2018 - 21:35
السباحة في بحيرات السدود و الأنهار خطر لكل يعرف أن هذا الأمر خطير على حياة الإنسان خاصة الشباب لكل عارف أن هذا الأمر ممكن تفاديه كفى يا شباب
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