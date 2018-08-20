السباحة في أم الربيع تنهي حياة شاب نواحي سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

قضى شاب أعزب في منتصف عقده الثالث حتفه غرقا، مساء اليوم الاثنين، بنهر أم الربيع، بمنطقة الكرسيفي بجماعة مشرع بن عبّو، قيادة أولاد بوزري بناحية سطات.

وأفادت مصادر هسبريس أن الشاب، الذي يشتغل فلاحا، توجه إلى نهر أم الربيع للسباحة، إلا أنه غرق في مكان عميق.

وتم انتشال جثة الهالك، بحضور ممثل عن السلطات المحلية، وعناصر من الدرك الملكي بمركز المشرع، وتم نقلها عبر سيارة إسعاف إلى قسم الأموات بمستشفى سطات، من أجل تشريحها لفائدة البحث القضائي، الذي فتح لمعرفة ظروف وملابسات وفاة الشاب، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.