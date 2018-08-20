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كُتّاب وآراء
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السباحة في أم الربيع تنهي حياة شاب نواحي سطات
الاثنين 20 غشت 2018 - 21:04
قضى شاب أعزب في منتصف عقده الثالث حتفه غرقا، مساء اليوم الاثنين، بنهر أم الربيع، بمنطقة الكرسيفي بجماعة مشرع بن عبّو، قيادة أولاد بوزري بناحية سطات.
وأفادت مصادر هسبريس أن الشاب، الذي يشتغل فلاحا، توجه إلى نهر أم الربيع للسباحة، إلا أنه غرق في مكان عميق.
وتم انتشال جثة الهالك، بحضور ممثل عن السلطات المحلية، وعناصر من الدرك الملكي بمركز المشرع، وتم نقلها عبر سيارة إسعاف إلى قسم الأموات بمستشفى سطات، من أجل تشريحها لفائدة البحث القضائي، الذي فتح لمعرفة ظروف وملابسات وفاة الشاب، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - زكرياء المغربي الاثنين 20 غشت 2018 - 21:35
السباحة في بحيرات السدود و الأنهار خطر لكل يعرف أن هذا الأمر خطير على حياة الإنسان خاصة الشباب لكل عارف أن هذا الأمر ممكن تفاديه كفى يا شباب
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