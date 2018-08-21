الوقاية المدينة تسيطر على حريق بثانوية في سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

تدخّلت عناصر الوقاية المدنية بسطات، مساء الاثنين، لإخماد حريق اندلع بالغطاء النباتي لساحة تابعة للثانوية الإعدادية "العروسية" بمدينة سطات، لأسباب مجهولة لا تزال تحقّق بشأنها عناصر الضابطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامّة المختصة.

وحسب ما عاينته هسبريس، فإن الحريق أتى على جزء من الغطاء النباتي، قبل أن تتمكن عناصر الوقاية المدنية من السيطرة عليه بعد ما يفوق ساعتين، والحيلولة دون انتقال النيران إلى باقي مرافق المؤسسة والمنازل المجاورة وكذا خيام أحد الأسواق العشوائية الموجود بالقرب من المؤسسة.

وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن بعض رؤساء المصالح بالمديرية الإقليمية للتعليم بسطات انتقلوا إلى المؤسسة التعليمية، واطلعوا على مخلّفات الحريق، وحرّروا تقريرا في الموضوع، في انتظار توجيهه إلى رؤسائهم حسب السلّم الإداري.