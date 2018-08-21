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الرئيسية | حوادث | انتحار أمّ لثلاثة أبناء قبيل عيد الأضحى بتنغير

انتحار أمّ لثلاثة أبناء قبيل عيد الأضحى بتنغير

انتحار أمّ لثلاثة أبناء قبيل عيد الأضحى بتنغير
هسبريس من تنغير
الثلاثاء 21 غشت 2018 - 16:05

استقبل مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بتنغير، في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الثلاثاء، جثة امرأة تبلغ من العمر 37 سنة، بعدما عثرت عليه أسرتها جثة هامدة معلقة بحبل إلى سقف غرفة نومها بمنزلها، ضواحي آيت سنان، الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة تودغى العليا، في إقليم تنغير.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الضحية متزوجة ولها ثلاثة أبناء، وزوجها يقيم بالديار الأوروبية، مرجحة أن تكون أسباب الانتحار تعود إلى الاضطرابات النفسية التي تعاني منها الضحية مؤخرا.

وبأمر من النيابة العامة، فتحت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بتنغير تحقيقا في ظروف وأسباب وضع الضحية حدا لحياتها بهذه الطريقة، واستمعت إلى عدد من أفراد أسرتها في إطار التحريات الأولية للبحث.

وكانت عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية قد انتقلت إلى مسرح الواقعة، حيث باشرت معايناتها الأولية وعملت على نقل الجثة إلى قسم الأموات بمستشفى تنغير بواسطة سيارة نقل الأموات، قبل أن تقرر النيابة العامة المختصة إخضاع جثة الضحية إلى التشريح الطبي لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف انتحار الضحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - اللهم رحمها الثلاثاء 21 غشت 2018 - 16:15
لا حولة ولا قوة الا بالله.............
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2 - amin الثلاثاء 21 غشت 2018 - 16:31
أولا هيا سيدة متزوجة يعني ممكن تكون مريضة نفسيا بسبب تصرفات زوجها او عائلتها أو لضروف مالية صعبة أو بسبب الوحدة القاتلة
السيدة ماتت الله يرحمها ودهبت معها أسرارها لا نعلم ماذا وقع لها
الله يغفر ليها و يصلج أبناءها
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3 - هشام كولميمة الثلاثاء 21 غشت 2018 - 16:34
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم...رحمة الله عليها . و إن لله وانا اليه راجعون.
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4 - رشيد زين العابدين الثلاثاء 21 غشت 2018 - 16:39
الانفس حملت بما لا تطيق بزمن أصبح السليم العقل فيه عملة نادرة وستكون السمة الغالبة في قادم الأيام هي الانتحار فرارا من توحش الظروف وقتامة المستقبل،عموما نتمنى لها الرحمة ولترقد في سلام.
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5 - أبو يونس الودادي الثلاثاء 21 غشت 2018 - 16:41
حسبنا الله ونعم الوكيل و لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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6 - ولاد علي الثلاثاء 21 غشت 2018 - 16:44
لا اله إلا الله محمد رسول الله
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7 - صفاء جمال الثلاثاء 21 غشت 2018 - 16:46
لا حول ولا قوة إلا بالله. إن لله وإنا إليه راجعون.
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8 - hamza 1 الثلاثاء 21 غشت 2018 - 16:47
ان لله وان اليه راجعون . لا حول ولا قوة الا بالله
ادعوا لها بالرحمة فان المسلم قاتل نفسه تجوز عليه الرحمة ومصيره بيد الله عز وجل ان شاء عذبه وان شاء رحمه و هو ارحم الراحمين .
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9 - hamid الثلاثاء 21 غشت 2018 - 16:47
لايسعنا الا ان نقول رحمك الله ونطلب منه تعالى ان يغفر لنا ولك كل ذنوبنا وا ن يتغمدك بواسع رحمته كما اتوجه بالنداء لكل اخواننا في الخارج لاتتركوا زوجاتكم واولادكم في بلد وانت تعيش في بلد اخر بعيدا عنهم فوجود الاب بالنسبة للاولاد والزوجة من الضروريات الا اذا كانت هناك ظروف قاهرة كمشكل الاوراق مثلا ماعدا ذلك لايعذر احد باخطائه فرجاءا انتبهوا فالعائلة لاتبنى على دعامات مالية صرفة فقط بل هناك اشياء اخرى لابد منها في الحياة الاسرية لذلك جعل الله الزواج مودة ورحمة ولم يعط الجانب المادي كثيرا من الاهتمام
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