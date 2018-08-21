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كُتّاب وآراء
عشرينية تنهي حياتها شنقا ضواحي شفشاون
أنهت فتاة عشرينية حياتها شنقا، اليوم الثلاثاء، بدوار تلاعبو بجماعة متيوة قيادة الجبهة بإقليم شفشاون، وفق ما أوردته مصادر متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية.
مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية قالت إن الضحية، التي تبلغ حوالي 20 سنة، وجدت معلقة بشجرة بمحاذاة المنزل الذي تقطن به أسرتها بالدوار سالف الذكر.
وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي انتقلت إلى مكان الحادث، لفتح تحقيق في الموضوع وجمع المعطيات والدلائل التي ستفيد في البحث الجاري تحت إشراف النيابة المختصة.
يذكر أن نقلت جثة الفتاة نقلت صوب مستودع الأموات بمدينة شفشاون، في انتظار الكشف عن ملابسات الانتحار وأسبابه الحقيقية.