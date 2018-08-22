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كُتّاب وآراء
شخص ينهي حياة غريمه بالسلاح الأبيض في فاس
لفظ شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة أنفاسه الأخيرة في قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي بفاس، متأثرا بإصاباته البليغة إثر مواجهة استعملت فيها الأسلحة البيضاء، نشبت بينه وبين غريم له، عشية عيد الأضحى، بحي كريان الحجوي بمنطقة بندباب.
وحسب ما أوردته مصادر هسبريس فإن الهالك، المعروف بسلوكه العدواني، أصيب خلال هذا الحادث بنزيف حاد ناجم عن إصابته بجرح بليغ في إحدى فخذيه، مشيرة إلى أن القتيل فارق الحياة لحظات قليلة بعد وصوله إلى المستشفى.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الجاني لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة بعد اقترافه جريمته التي باشرت المصالح الأمنية بفاس التحقيق في شأن ملابساتها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
تهنى وهنى الحومة
الله يغفر له ما اقترفته يده في حياته ويرحمه
باقي الثاني يشنق نفسه وتتهنى منه البلاد
لارحمة و لا شفقة و لا إلا و لا دمة و لا حوار و لا مهادنة مع المجرمين.جوابهم هو الإبادة و الاستاصال الجدري.
في رأيي لا سبيل معهم الا الرصاص و لا شيء غير الرصاص.
مقاطعة المرينين مقاطعة منكوبة وكانك في مدينة سورية تعرضت لسنة من القصف المتواصل وفياضانات وزلازل وبراكين انه اجمل بلد في العالم يا سادة