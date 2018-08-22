شخص ينهي حياة غريمه بالسلاح الأبيض في فاس

رشيد الكويرتي من فاس

لفظ شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة أنفاسه الأخيرة في قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي بفاس، متأثرا بإصاباته البليغة إثر مواجهة استعملت فيها الأسلحة البيضاء، نشبت بينه وبين غريم له، عشية عيد الأضحى، بحي كريان الحجوي بمنطقة بندباب.

وحسب ما أوردته مصادر هسبريس فإن الهالك، المعروف بسلوكه العدواني، أصيب خلال هذا الحادث بنزيف حاد ناجم عن إصابته بجرح بليغ في إحدى فخذيه، مشيرة إلى أن القتيل فارق الحياة لحظات قليلة بعد وصوله إلى المستشفى.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الجاني لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة بعد اقترافه جريمته التي باشرت المصالح الأمنية بفاس التحقيق في شأن ملابساتها.