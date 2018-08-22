24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1806:5113:3517:1020:1021:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. طقوس عيد الأضحى في سوس .. عادات وتقاليد ضاربة في القدم (5.00)

  2. نجوم الفن يغنون للملك (5.00)

  3. بين عالم السينما ورياضة كرة القدم .. الأفلام خالدة والمقابلات تتبدد (5.00)

  4. سفير بريطانيا يروي مشاهداته بالمغرب .. جمال وحفاوة وقيادة وبلاستيك (5.00)

  5. المغرب يشدد الخناق على الهجرة السرية بترحيل عشرات السنغاليين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شخص ينهي حياة غريمه بالسلاح الأبيض في فاس

شخص ينهي حياة غريمه بالسلاح الأبيض في فاس

شخص ينهي حياة غريمه بالسلاح الأبيض في فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 22 غشت 2018 - 16:39

لفظ شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة أنفاسه الأخيرة في قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي بفاس، متأثرا بإصاباته البليغة إثر مواجهة استعملت فيها الأسلحة البيضاء، نشبت بينه وبين غريم له، عشية عيد الأضحى، بحي كريان الحجوي بمنطقة بندباب.

وحسب ما أوردته مصادر هسبريس فإن الهالك، المعروف بسلوكه العدواني، أصيب خلال هذا الحادث بنزيف حاد ناجم عن إصابته بجرح بليغ في إحدى فخذيه، مشيرة إلى أن القتيل فارق الحياة لحظات قليلة بعد وصوله إلى المستشفى.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الجاني لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة بعد اقترافه جريمته التي باشرت المصالح الأمنية بفاس التحقيق في شأن ملابساتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Claudio الأربعاء 22 غشت 2018 - 16:58
ها واحد من المجرمين نقص. الحمد لله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
2 - Kamal Deutschland الأربعاء 22 غشت 2018 - 16:59
الحمد لله المجرمون يقتلون بعضهم بعض.كان ممكن أن يكون الضحية شخص طيب . أصلا سيتم إطلاق سراح 822 سجين،ننقص منهم الذين دخلوا ظلما أو لظروف قاهرة كالدفاع عن النفس، وهم القلة، سيبقي 800 مجرم. بعد نقص واحد في هذا العيد.الناس في دربهم إعيدو بخير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
3 - Sara الأربعاء 22 غشت 2018 - 17:01
واحد انقص
تهنى وهنى الحومة
الله يغفر له ما اقترفته يده في حياته ويرحمه
باقي الثاني يشنق نفسه وتتهنى منه البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
4 - Khlil الأربعاء 22 غشت 2018 - 17:04
الى جهنم و بيس المصير.سيلحق به قريبا الجاني الفار و سيلحق به انشاء الله كل عتاة المجرمين الدين عاتوا في الأرض فسادا.و احالوا فاس و سلا و البيضاء و غيرها من مدن مغربية جميلة تكافح للإقلاع الاقتصادي و الاجتماعي الى عواصم اجرام.
لارحمة و لا شفقة و لا إلا و لا دمة و لا حوار و لا مهادنة مع المجرمين.جوابهم هو الإبادة و الاستاصال الجدري.
في رأيي لا سبيل معهم الا الرصاص و لا شيء غير الرصاص.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
5 - فاسي الأربعاء 22 غشت 2018 - 17:08
منطقة بن دباب بكاملها الكاريان بن سليمان بلخياط عين قادوس عين هارون المصلة بنزاكور مرتع للفقر والبطالة والتهميش والاقصاء ساكنة كبيرة لا بنيات تحتية او ترفيهية لا ملاعب لا حدائق لاتنمية لا تشغيل لا صحة ولا هم يحزنون الشباب كامل ضايع تيلقى راسو ولى مجرم والدولة تنظم المهرجانات وتدمج الافارقة ايوا مجو ابناء الشعب بعدا
مقاطعة المرينين مقاطعة منكوبة وكانك في مدينة سورية تعرضت لسنة من القصف المتواصل وفياضانات وزلازل وبراكين انه اجمل بلد في العالم يا سادة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.