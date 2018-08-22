24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1806:5113:3517:1020:1021:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. محتجون يعلقون جلود الأضاحي بباب "وكالة الماء" بالقصر الكبير (5.00)

  2. طقوس عيد الأضحى في سوس .. عادات وتقاليد ضاربة في القدم (5.00)

  3. بين عالم السينما ورياضة كرة القدم .. الأفلام خالدة والمقابلات تتبدد (5.00)

  4. المغرب يشدد الخناق على الهجرة السرية بترحيل عشرات السنغاليين (5.00)

  5. "حراك الريف" .. أكثر من 180 معتقلا يستفيدون من العفو الملكي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ثلاثيني يُنهي حياته شنقا يوم العيد في بنسركاو

ثلاثيني يُنهي حياته شنقا يوم العيد في بنسركاو

ثلاثيني يُنهي حياته شنقا يوم العيد في بنسركاو
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 22 غشت 2018 - 19:12

عُثر، اليوم الأربعاء، على شاب، يبلغ عمره 32 سنة، مشنوقا في غرفة بسطح منزل أسرته بحي بنسركاو، غير بعيد عن مدينة أكادير. ورجحت مصادر الجريدة فرضية الانتحار.

ووفقا لإفادات جيران الضحية، فقد كانت أسرته قصدت غرفته من أجل إيقاظه صباح عيد الأضحى، غير أنها فوجئت به جثة هامدة، وقد لف حبلا حول عنقه.

المصادر ذاتها كشفت أن الضحية معروف عنه أنه انعزالي، وتنتابه اضطرابات نفسية بين الحين والآخر، وقد كان يشتغل منشطا بالفنادق السياحية بأكادير.

مصالح الشرطة القضائية والعلمية حضرت إلى مسرح الواقعة، حيث عاينت الجثة، واستمعت إلى إفادات أفراد من أسرة الهالك، قبل أن تُنقل جثته إلى مستوع الأموات من أجل تشريحها، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - البشير الأربعاء 22 غشت 2018 - 19:39
ياك هادو هوما الشباب اللي خطب عليهوم الملك اعباد الله راه الشباب المغربي ضايع لا خدمة لا مستقبل لا صحة لا عيش كريم على الدولة ان تتحمل مسؤولياتها باركا من اهدار المال العام في اشياء تافهة بحال افريقيا وموازين وتقاعد البرلمانيين وتنظيم التظاهرات الدولية وعلاش شركة بحال اتصالات المغرب متلغيش مهرجان الشواطئ وتخصص ميزانيته الضخمة لتكوين الشباب وادماجهم في سوق الشغل والشاب رحمه الله كان يعاني حسب المقال من اضطرابات نفسية وهنا بغيت نرجع لقطاع الصحة وخصوصا الصحة النفسية وبعد اغلاق بويا عمر دون ايجاد البديل تم رمي الاف المرضى النفسيين للشارع عرضة للضياع وشتى انواع التنكيل بهم انا عندي 31 سنة عاطل عازب مريض عضويا ونفسيا ولا اتلقى اي علاج بسبب استحالة نيل العلاج بالمغرب
اتمنى من الله ان يغفرلك ويرحمك ويسكنك فسيح جنانه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - ابو سيبوعة الكَحطاني الأربعاء 22 غشت 2018 - 19:43
قالها وزير الصحة السابق 50% من البرلمانيين برضى نفسيين فما بالك بالمواطنين العاديين وضغط الحياة الصعبة والبطالة المؤديان الى الاكتئاب ثم الانتحار .الله يرحمه ويتجاوز عن خطاياه ولاهله الصبر الجميل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
3 - رشيد الأربعاء 22 غشت 2018 - 19:43
هناك سبب يتعلق بالانتحار .هو عدم الإنصات إلى الأبناء من طرف الأبوين والعائلة .وكدا تحقيرهم بعدم مشاركتهم الرأي. بنعتهم بصغار العقول وفرض الرأي عليهم .والعيش على أموالهم. لتدمير مستقبلهم قصد التحكم فيهم مدى الحياة .وهدا لايصب في صالح كليهما معا .مما يدفعه إلى مغادرة العائلة أو الانتحار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - amek الأربعاء 22 غشت 2018 - 19:47
يحز في النفس سماع مثل هذه الأخبار لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم المطلوب اليوم من الدولة أن تلتفت لمثل هؤلاء الأشخاص وخلق مراكز استشفائية بكثرة على صعيد المملكة برمتها وإلا سيكون الوضع كارثيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - الصامت الأربعاء 22 غشت 2018 - 19:47
رحمة الله عليه مشا شبابو باطل وعطى وجه لتراب مسكين المرحوم كان انعزالي وربما كان يستغرق فالتفكير فهاد الدنيا اسءلة وجودية علاش رحنا فهاد دنيا علاش والديا ولدوني علاش انا بالضبط ...... الله يرحمو والبركة والصبر لعاءلتو .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
6 - نوفل الأربعاء 22 غشت 2018 - 20:05
من المؤسف ان يسمع المرء مثل هذه الأخبار السيىة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.