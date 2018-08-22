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الرئيسية | حوادث | انتحار قاصر يوم عيد الأضحى في آيت سدرات

انتحار قاصر يوم عيد الأضحى في آيت سدرات

انتحار قاصر يوم عيد الأضحى في آيت سدرات
هسبريس من تنغير
الأربعاء 22 غشت 2018 - 21:11

أقدم طفل قاصر على وضع حد لحياته شنقا، مساء اليوم الأربعاء، الذي صادف اليوم الأول من عيد الأضحى، بدوار سيدي داود الواقع بجماعة آيت سدرات الجبل السفلى.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الطفل، المزداد سنة 2003، عثر عليه جثة هامدة معلقة بواسطة حبل في شجرة داخل حقل تعود ملكيته إلى والده، مشيرة إلى أن الضحية كان رفقة أسرته اليوم إلى أن تمت عملية نحر الأضحية، وغادر المنزل نحو الحقل.

وحلت عناصر من الدرك الملكي لمدينة بومالن دادس والوقاية المدنية بمكان الحادث، وعملت على فتح تحقيق في أسباب وملابسات الواقعة، ونقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات ببومالن دادس، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

واستبعدت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس أن يكون الضحية أقدم على الانتحار نتيجة ضغوطات نفسية أو مشاكل عائلية، مشيرة إلى أن الطفل كان معروفا بين السكان بحسن خلقه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - تازي حر الأربعاء 22 غشت 2018 - 21:29
هادي هي طفولة في بلدي
طفل ما شاف والو في دنيا
اللهم ان هدا منكر
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12
2 - wood الأربعاء 22 غشت 2018 - 21:36
( و استبعدت مصادر ان يكون الإنتحار هو ناتج عن ضغوطات نفسية .....) اذن فقط انتحر هكذا دون أي سبب ، فعلى ما يبدو انه سيكون مجرد رقم ينضاف الى اللائحة الطويلة للمنتحرين في بلاد المخزن و الذين سيطويهم النسيان وسط اللامبالات التي تطبع الشعب و المخزن معا . بل هناك من سيعتبر نقصانه شيء ايجابي !!!
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3 - bizarre الأربعاء 22 غشت 2018 - 21:40
C'est terrible ce qu'on voit et ce qu'on entend c'est triste.
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5
4 - يايي الأربعاء 22 غشت 2018 - 21:41
تاني انتحار في يوم واحد ينشر على هسبريس وفي يوم عزيز عند المغاربة دليل على وضعية الاحباط التي يعيشها الشباب على الدولة ان تتحمل مسؤولياتها اتجاه الشعب الوضعية المعيشية والبطالة وضغوطات الاهل والفقر والفراغ تدفعان الشباب نحو الانتحار
اين العتماني واين اخنوش شي محتكر الارض والبحر والجو شي كينتاحر نهار العيد
حسبنا الله ونعم الوكيل
رحمة الله على الضحية
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11
5 - ame الأربعاء 22 غشت 2018 - 21:42
لا حوله ولا قوة الا بالله العظيم
لا ننفك نسمع كل يوم عن حالات الانتحار في مناطق معينه من المغرب خاصة مناطق من جنوب المملكة و المناطق الداخلية!! الا تستدعي هذه الضاهره اهتمام خبراء علم الاجتماع خاصة انها تمس فئة من شبابنا ؟؟؟؟
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9
6 - راجي رحمة ربه الأربعاء 22 غشت 2018 - 21:47
هل الظروف الإجتماعية الصعبة هي سبب وراء إرتفاع حالة الإنتحار ببلادنا.
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6
7 - آدم الأربعاء 22 غشت 2018 - 21:51
الحياة الدنيا عقيمة من البداية ولا داعي للبقاء فيها أو المجيء إليها والموت دواء ورحمة لمن ابتلي بها.
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-18
8 - ر - ا زاوية الشيخ الأربعاء 22 غشت 2018 - 21:55
سبحان الحي الذي لا يموت... رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر
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6
9 - احمد الأربعاء 22 غشت 2018 - 22:00
اتمنى من الاطباء عدم وصف ادوية الاكتئاب والخوف للمرضى لان اثارها الجانبية تسبب الانتحار فغالب ادوية الاعصاب تسبب انفصام وهلع وتؤدي الى الانتحار الحيطة والحدر
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10 - oiseau الأربعاء 22 غشت 2018 - 22:03
لا حول ولاقوة الا بالله, المنتحر من أهل النار
عريوا علي اكثافكم يا شباب.
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11 - amek الأربعاء 22 غشت 2018 - 22:16
أصبحنا كل لحظة وحين نسمع عن ظاهرة الإنتحار وعوض أن تقوم الدولة بإنشاء المراكز نجدها تهدر الأموال طائلة على المهرجانات..ثم نجد علماء النفس و الإجتماع يحللون لنا أسباب الظاهرة والطامة الكبرى هي 600 درهم للحصة العلاجية...إحذري يادولة الحق والقانون!!!!!!!
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12 - مصطفى الأربعاء 22 غشت 2018 - 22:16
أين الرأي العام العالمي فيما يحدث، لماذا لا يتم دراسة ما يحدث بشكل كامل ومعرفة الأسباب والدوافع الحقيقية لما يقع، وما هي الوقاية والدواء الحقيقي نفسيا، سنويا ينتحر من هذا النوع حسب هيئة الصحة العالمية مليون منتحر والعالم نائم، هل هناك تقصير في إيجاد الحل الحقيقي لهذه الآفة اللعينة التي رافقت الإنسان منذ أن كان للآن وهل البحث عن سلامة البشر أدنى من البحث عن الحياة في الكواكب؟!
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13 - بشير الأربعاء 22 غشت 2018 - 22:19
السبب الحقيقي وراء انتحار هذا الشاب (لان عمره15سنة) حتما في علم الولدين .هل السبب هو قساوة المعاملة ام عدم الاهتمام به في العيد بملابسة جديدة وبعض الدراهم يفرح بها مثل غيره. الله اعلم .رسالتي الى جميع الاباء والامهات ان ينتبهوا جيدا الى أبنائهم وان يتواصلوا معهم ويعرفون ما بدواخلهم وان ياخدوا بيدهم الى ان يجتازوا مرحلة المراهقة بسلام وخاصة الفتيات
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