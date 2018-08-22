السكر يجرّ مفتش شرطة إلى القضاء في المحمدية

هسبريس من الرباط

أفادت مصادر هسبريس أن بحثا قضائيا فتُح لدى المنطقة الإقليمية للأمن بالمحمدية، اليوم، في مواجهة موظف أمن برتبة مفتش شرطة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر كان قد تقدم، صباح اليوم، أمام النيابة العامة المحلية، وهو في حالة سكر وخارج أوقات عمله الرسمية، من أجل التدخل بشأن قضية جارية أمام العدالة، قبل أن يتم توقيفه وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة المحلية للشرطة القضائية.

وفتحت المديرية العامة للأمن الوطني ملفا تأديبيا في مواجهة المعني بالأمر، حسب المصادر ذاتها، في انتظار نتائج البحث القضائي الجاري في حقه، من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية اللازمة.