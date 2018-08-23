شحنة مخدرات تورّط سائقا في ميناء طنجة المتوسط

هسبريس من طنجة

تمكنت مصالح منطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع مصالح الجمارك، من إحباط محاولة لتهريب شحنة من مخدر الشيرا تزن 160 كيلوغراما، جرى ضبطها على متن سيارة نفعية مرقمة ببلجيكا.

وأوضحت مصادر الجريدة أن الناقلة، التي كانت تستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة نحو الأراضي الأوروبية، خضعت لعملية مراقبة بواسطة الكلاب البوليسية و"السكانير"؛ وهو ما أسفر عن ضبط كمية المواد المخدرة معبأة على شكل صفائح بفجوات هيكل السيارة، كما جرى إيقاف سائق السيارة المغربي الجنسية والبالغ من العمر 39 سنة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه وضع تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.