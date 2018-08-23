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الرئيسية | حوادث | النيران تلتهم عشرات "البراريك" بسوق في مكناس

النيران تلتهم عشرات "البراريك" بسوق في مكناس

النيران تلتهم عشرات "البراريك" بسوق في مكناس
رشيد الكويرتي
الخميس 23 غشت 2018 - 17:20

التهمت ألسنة النيران، صباح اليوم الخميس، أزيد من 40 براكة مخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك بالسوق العشوائي برج مولاي عمر وسط مدينة مكناس.

وحسب ما أفادت به مصادر هسبريس، فإن هذا الحريق المهول، الذي شبّ في السوق سالف الذكر في ظروف غامضة والذي فتحت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مكناس تحقيقا في شأنه، لم يخلّف خسائر بشرية؛ غير أنه كبّد عددا من الباعة بهذه السويقة، التي تعد من بين أكبر الأسواق العشوائية العاصمة الإسماعيلية، خسائر مادية بعد أن أتت ألسنة اللهب على براكاتهم وعرباتهم الثابتة وما كان مخزنا بها من سلع.

وأشارت المصادر ذاتها أن عناصر الوقاية المدنية تمكنت من محاصرة هذا الحريق، الذي تسبب في حالة هلع كبيرة في صفوف ساكنة المنازل المحاذية لهذا السوق، قبل امتداد ألسنة نيرانه إلى باقي البراريك والعربات التي تحتل الشارع المحاذي لمقر الدائرة الأمنية الرابعة وعددا من الأزقة المتفرعة عنه.

يشار إلى أن هذه السويقة ما فتأت تقض مضجع مسؤولي مدينة مكناس الذين فشلوا في إقناع الباعة بها بالانتقال إلى أسواق نموذجية وضعت رهن إشارتهم؛ من بينها السوق المغطى الذي يوجد بنفس الحي والذي أصبح شبه مهجور، بعد أن حاصرته البراريك والعربات بشكل عشوائي من كل جانب.

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