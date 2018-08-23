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الرئيسية | حوادث | اعتقال مغربييْن حاولا ولوج إسبانيا داخل سفينة

اعتقال مغربييْن حاولا ولوج إسبانيا داخل سفينة

اعتقال مغربييْن حاولا ولوج إسبانيا داخل سفينة
متابعة من خالد ملوك
الخميس 23 غشت 2018 - 18:07

أنقذت فرقة الحرس المدني الإسباني مهاجريْن مغربييْن حاولاَ التسلل إلى التراب الأيبيري على متن باخرتين لنقل السلع قادمتين من ميناء مدينة الناظور، بعدما كانا ينويان الوصول إلى ميناء "مورتيل" بمدينة ألميريا التابعة للإقليم الأندلس الجنوبي.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن أحد الموقوفيْن البالغيْن قفز من أعلى السفينة، وارتمى في مياه البحر هربا من عناصر الشرطة التي استعانت بزورق لإنقاذه، مشيرة إلى أنه حاول الفرار مرة ثانية فور وصوله إلى الميناء، قبل أن يتصدى له أحد الأمنيين الذي أصيب بجروح طفيفة.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن عملية إنقاذ المهاجريْن المغربييْن جرت في مكان وزمان منفصلين، حيث إن العنصر الثاني التي جرى الاهتداء كان مختبئا في الجزء الأمامي من سفينة "ريو خيلوكا"، موضحة أن المهاجريْن الاثنين يوجدان تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار الانتهاء من إجراءات ترحيلهما إلى المغرب.

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