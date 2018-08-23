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النيران تندلع في مرأب لصناعة الأحذية بالبيضاء
الخميس 23 غشت 2018 - 20:13
اندلع حريق مهول، عصر اليوم الخميس، في مرأب لصناعة الأحذية بمقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء.
وأتى الحريق، الذي ساهمت في انتشاره مادة "الكولا"، حسب مصادر محلية، على غالبية المواد التي كانت داخل المرأب، خاصة الجلد.
وإثر تلقيها الخبر، حلت السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية، التي عملت على إخماد النيران قبل تطور الوضع.
وفي الوقت الذي تم فتح تحقيق معمق من طرف عناصر الأمن بسيدي البرنوصي حول أسباب هذا الحريق، ذكرت بعض المصادر أن تماسا كهربائيا كان وراء الحادث.