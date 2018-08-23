24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1906:5113:3517:1020:0921:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. المحطة الطرقية بإنزكان بوابة المناطق الجنوبية تغرق في الفوضى (5.00)

  2. روسيا تتخلى عن الدولار الأمريكي في صفقات أسلحة (5.00)

  3. حينما طالبت بالتجنيد الإجباري للشباب (5.00)

  4. جدة عراقية ترعى 22 حفيدا يتيما من ضحايا تنظيم "داعش" الإرهابي (5.00)

  5. أجواء العيد في أمريكا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | النيران تندلع في مرأب لصناعة الأحذية بالبيضاء

النيران تندلع في مرأب لصناعة الأحذية بالبيضاء

النيران تندلع في مرأب لصناعة الأحذية بالبيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 23 غشت 2018 - 20:13

اندلع حريق مهول، عصر اليوم الخميس، في مرأب لصناعة الأحذية بمقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء.

وأتى الحريق، الذي ساهمت في انتشاره مادة "الكولا"، حسب مصادر محلية، على غالبية المواد التي كانت داخل المرأب، خاصة الجلد.

وإثر تلقيها الخبر، حلت السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية، التي عملت على إخماد النيران قبل تطور الوضع.

وفي الوقت الذي تم فتح تحقيق معمق من طرف عناصر الأمن بسيدي البرنوصي حول أسباب هذا الحريق، ذكرت بعض المصادر أن تماسا كهربائيا كان وراء الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.