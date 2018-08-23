انتحار شاب عشريني يستنفر الدرك بضواحي زاكورة

هسبريس من زاكورة

وضع شاب، زوال اليوم الخميس، حدا لحياته بمنزل أسرته الكائن بدوار اسكجور، التابع لإقليم زاكورة، حيث شنق نفسه بواسطة حبل لفه على عنقه.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الشاب، الذي يبلغ من العمر 23 عاما، كان يعاني اضطرابات نفسية، وكان نزيلا بقسم الأمراض العقلية والعصبية بالمركز الاستشفائي سيدي حساين بورزازات.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي انتقلت إثر إشعارها بالحادث إلى مكان الحادث، حيث قامت بمعاينة الجثة، التي تم نقلها إلى مستودع الأموات بزاكورة، في انتظار تعليمات النيابة العامة المختصة.

وباشرت عناصر الدرك تحقيقاتها لكشف الدوافع الحقيقية وراء الحادث وملابساته، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.