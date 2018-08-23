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الرئيسية | حوادث | انتحار شاب عشريني يستنفر الدرك بضواحي زاكورة

انتحار شاب عشريني يستنفر الدرك بضواحي زاكورة

انتحار شاب عشريني يستنفر الدرك بضواحي زاكورة
هسبريس من زاكورة
الخميس 23 غشت 2018 - 21:20

وضع شاب، زوال اليوم الخميس، حدا لحياته بمنزل أسرته الكائن بدوار اسكجور، التابع لإقليم زاكورة، حيث شنق نفسه بواسطة حبل لفه على عنقه.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الشاب، الذي يبلغ من العمر 23 عاما، كان يعاني اضطرابات نفسية، وكان نزيلا بقسم الأمراض العقلية والعصبية بالمركز الاستشفائي سيدي حساين بورزازات.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي انتقلت إثر إشعارها بالحادث إلى مكان الحادث، حيث قامت بمعاينة الجثة، التي تم نقلها إلى مستودع الأموات بزاكورة، في انتظار تعليمات النيابة العامة المختصة.

وباشرت عناصر الدرك تحقيقاتها لكشف الدوافع الحقيقية وراء الحادث وملابساته، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - SEBHAOUI الخميس 23 غشت 2018 - 21:34
االه اما رحمه وعفوا عنه يارب وارزق عائلته الصبر و السلوان
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2 - fox الخميس 23 غشت 2018 - 21:36
جاء في المقال انه كان نزيلل قسم الأمراض العقلية والنفسية بالمستشفى المحلي فوجد منتحرا بمنزل عائلته معناه ان إطلاق سراحه من المستشفى اي الاذن له بالخروج منه كان بناءا على تقييم طبي ما افهمت والوا نزيل مستشفى ينتحر بمنزله
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3 - فريفيرة الخميس 23 غشت 2018 - 21:42
لا تقول سبب كذا وكذا وإنما قل فتح عينيه على الأفلام والحروب وكثرة الزواج في الهواء الطلق الاب اكس والام والمدونة وغلاء المعيشة سجن افكار قنب حل اللهم اهدي من أراد الهداية ومن يعرض يعيش الضنك يأكل وينام كالانعام
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4 - فك الكماشة الخميس 23 غشت 2018 - 21:51
أن يقدم الإنسان على وضع حد لحياته أمر صعب ولكن هل يستطيع الإنسان بالمقابل تقبل أمر فوق طاقته ؟ تخيل معي أخي الكريم رجلا ضبط زوجته متلبسة بالخيانة . أو زوجة تعلم أن من أفنت زهرة شبابها على رعايته والإهتمام بكل صغيرة وكبيرة من شؤونه استبدلها بعد أن ذاب شبابها . هو امتحان صعب التعايش معه من الأمور التي نستجير منها ونقول ربنا لاتحملنا ما لا طاقة لنا به .
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