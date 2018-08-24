العثور على جثة مشرّد في ظروف غامضة بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

عثر، مساء الخميس، على جثة شخص، يعيش وضعية التشرد منذ سنوات، بالقرب من سوق المسيرة الشعبي المعروف بـ"اشطيبة" بحي بام بمدينة سطات.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالك مشرّد في عقده الرابع، يعاني بعض الاضطرابات النفسية بين الفينة والأخرى، ويتناول بسببها بعض الأدوية.

ورجّحت المصادر ذاتها أن تكون آثار الدم، التي كانت بادية على وجهه، ناتجة عن التقيّؤ.

وأضافت أن الحادث استدعى حضور ممثل السلطات المحلية بحي بام، وعناصر من الضابطة القضائية، وأفراد من الشرطة العلمية، وممثل المكتب الصحي البلدي، الذين عاينوا جثة الهالك، وقاموا بنقلها إلى مستودع الأموات من أجل التشريح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث القضائي، الذي فتح تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.