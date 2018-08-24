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الرئيسية | حوادث | مصرع شابة وجرح اثنين في حادثة سير ببرشيد

مصرع شابة وجرح اثنين في حادثة سير ببرشيد

مصرع شابة وجرح اثنين في حادثة سير ببرشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 24 غشت 2018 - 08:05

لقيت شابة مصرعها على الفور، الخميس، في حين أصيب اثنان بجروح متفاوتة الخطورة، إثر تعرضهم لحادثة سير بالطريق الرابطة بين مدينتي الكارة وبرشيد في النفوذ الترابي لبلدية الدروة.

وأفادت مصادر هسبريس أن أحد الأشخاص كان يقود سيّارة وبرفقته فتاتان، فانقلبت السيّارة بهم، ولقيت فتاة مصرعها بمكان الحادث، فيما تم نقل السائق والفتاة الثانية إلى إحدى مستشفيات الدار البيضاء، نظرا إلى خطورة حالتهما الصحية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن السائق أدخل قسم العناية المركّزة ولا يزال يتلقى العلاج، في حين غادرت الفتاة المستشفى، بعد استقرار وضعها الصحي. وقد تم اقتيادها إلى مركز درك الدروة للاستماع إليها بخصوص الحادثة.

وأضافت أن الأبحاث التمهيدية أسفرت عن كون الضحايا كانوا في حالة سكر، وهو ما أدى إلى عدم التحكّم في مقود السيارة وانقلابها.

ووضعت جثة الهالكة بقسم الأموات بمستشفى برشيد من أجل تشريحها لفائدة البحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة ببرشيد.

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