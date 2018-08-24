24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:20
|06:52
|13:35
|17:09
|20:08
|21:27
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- زيارات تضامنية ومشاريع تنموية بالحوز والرحامنة
- دبلوماسية الملك تنفتح على أصدقاء اليوم وتخترق "أعداء الأمس"
- التجنيد الإجباري .. ممارسة عالمية لتأهيل الشباب والشعور بالانتماء
- بطل مغربي في ألعاب الفيديو
- ملف الثغور المغربية المحتلة وضرورة التخلي عن دبلوماسية الوضع القائم
"المش" و"بيضي" يزرعان الفوضى والرعب وسط سكان الدار البيضاء (5.00)
شبابٌ بأحياء طنجة يضاعفون بهجة العيد بديكورات واحتفالات جماعية (5.00)
عودة التجنيد الإجباري بالمملكة تثير نقاشاً وسط الجالية المغربية (5.00)
- التجنيد الإجباري .. ممارسة عالمية لتأهيل الشباب والشعور بالانتماء - (148)
- القرضاوي: لا حاجة لله في الحج .. معلقون يرمونه بإسقاط فريضة - (148)
- "المش" و"بيضي" يزرعان الفوضى والرعب وسط سكان الدار البيضاء - (108)
- عودة التجنيد الإجباري بالمملكة تثير نقاشاً وسط الجالية المغربية - (69)
- العثماني: العفو الملكي على معتقلي "حراك الريف" حكمة مغربية - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصرع شابة وجرح اثنين في حادثة سير ببرشيد
لقيت شابة مصرعها على الفور، الخميس، في حين أصيب اثنان بجروح متفاوتة الخطورة، إثر تعرضهم لحادثة سير بالطريق الرابطة بين مدينتي الكارة وبرشيد في النفوذ الترابي لبلدية الدروة.
وأفادت مصادر هسبريس أن أحد الأشخاص كان يقود سيّارة وبرفقته فتاتان، فانقلبت السيّارة بهم، ولقيت فتاة مصرعها بمكان الحادث، فيما تم نقل السائق والفتاة الثانية إلى إحدى مستشفيات الدار البيضاء، نظرا إلى خطورة حالتهما الصحية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن السائق أدخل قسم العناية المركّزة ولا يزال يتلقى العلاج، في حين غادرت الفتاة المستشفى، بعد استقرار وضعها الصحي. وقد تم اقتيادها إلى مركز درك الدروة للاستماع إليها بخصوص الحادثة.
وأضافت أن الأبحاث التمهيدية أسفرت عن كون الضحايا كانوا في حالة سكر، وهو ما أدى إلى عدم التحكّم في مقود السيارة وانقلابها.
ووضعت جثة الهالكة بقسم الأموات بمستشفى برشيد من أجل تشريحها لفائدة البحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة ببرشيد.