مصرع ستة أشخاص في حادثة سير بين الدار البيضاء وبرشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي ستة أشخاص مصرعهم قبل قليل نتيجة تعرّضهم لحادثة سير خطيرة على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين الدار البيضاء وبرشيد، بدوار أولاد سعيد بن محمد في النفوذ الترابي لبلدية الدروة.

وفي تفاصيل الحادث أفادت مصادر هسبريس بأن سيارة خفيفة كانت تقل 6 أشخاص متجهين من الدار البيضاء نحو منطقة دكالة لحضور حفل زفاف، إلا أنها ارتطمت بحافلة لنقل الركاب، ثم بسيارة أخرى، وبعدها بعربة عسكرية، إذ فقد السائق السيطرة على العربة لتنقلب وتؤدي إلى مصرع خمسة أشخاص على الفور، في حين لفظ شخص سادس أنفاسه الأخيرة بعد نقله إلى المستشفى.

الحادث استنفر عناصر الدرك الملكي بالدروة وأفرادا من الوقاية المدنية وممثلا عن السلطات المحلية، إذ انتقلوا إلى مكان الحادث وقاموا بمعاينته ونقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات ببرشيد.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بالدروة بحثا في الحادث لتحديد المسؤوليات، في انتظار نتائج الفحص والمعاينة أو التشريح الذي ستخضع له جثث القتلى، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة ببرشيد.