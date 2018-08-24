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الرئيسية | حوادث | مصرع ستة أشخاص في حادثة سير بين الدار البيضاء وبرشيد

مصرع ستة أشخاص في حادثة سير بين الدار البيضاء وبرشيد

مصرع ستة أشخاص في حادثة سير بين الدار البيضاء وبرشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 24 غشت 2018 - 11:00

لقي ستة أشخاص مصرعهم قبل قليل نتيجة تعرّضهم لحادثة سير خطيرة على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين الدار البيضاء وبرشيد، بدوار أولاد سعيد بن محمد في النفوذ الترابي لبلدية الدروة.

وفي تفاصيل الحادث أفادت مصادر هسبريس بأن سيارة خفيفة كانت تقل 6 أشخاص متجهين من الدار البيضاء نحو منطقة دكالة لحضور حفل زفاف، إلا أنها ارتطمت بحافلة لنقل الركاب، ثم بسيارة أخرى، وبعدها بعربة عسكرية، إذ فقد السائق السيطرة على العربة لتنقلب وتؤدي إلى مصرع خمسة أشخاص على الفور، في حين لفظ شخص سادس أنفاسه الأخيرة بعد نقله إلى المستشفى.

الحادث استنفر عناصر الدرك الملكي بالدروة وأفرادا من الوقاية المدنية وممثلا عن السلطات المحلية، إذ انتقلوا إلى مكان الحادث وقاموا بمعاينته ونقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات ببرشيد.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بالدروة بحثا في الحادث لتحديد المسؤوليات، في انتظار نتائج الفحص والمعاينة أو التشريح الذي ستخضع له جثث القتلى، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة ببرشيد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - آية دعاء الجمعة 24 غشت 2018 - 11:15
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمهم وتجاوز عنهم. وصبر أهلهم
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16
2 - بل العربي الجمعة 24 غشت 2018 - 11:15
لا حول ولا قوة إلا بالله و انا لله و انا اليه راجعون،
اللهم صبر اهلهم و ذويهم و ارحمهم برحمتك و اجعلهم من الشهداء يا رب العالمين
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6
3 - عزيز فم زكيد الجمعة 24 غشت 2018 - 11:17
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الله يصبر اهلهم ياااارب
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8
4 - حسن الجمعة 24 غشت 2018 - 11:18
إنا لله وإنا إليه راجعون.
الحذر ثم الحذر في الطرقات.
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11
5 - hicham الجمعة 24 غشت 2018 - 11:19
هادي شي لعنة حلت بطريق الدروة ساعات بعد انقلاب سيارة ها هي حادثة مميتة أخرى أم للسرعة رأي آخر. رحم الله الضحايا
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6 - كريم رمضان الجمعة 24 غشت 2018 - 11:20
رحمهم الله برحمته الواسعة. ورحم عباده أجمعين. لله ما أخد ولله ما أعطى.... وهذه الدنيا لاتبقي على أحد ولايدوم على حالها شان.... يامولا نوبا.
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7 - karim الجمعة 24 غشت 2018 - 11:20
الله ارحمهم واوسع عليهم .انا لله وانا اليه راجعون
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8 - soltan الجمعة 24 غشت 2018 - 11:21
رحمة الله عليهم أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم
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9 - ocs الجمعة 24 غشت 2018 - 11:21
انها حرب حقيقية : لاحول و لا قوة الا بالله: رحم الله الجميع واسكنهم فسيح جناته اميييين واللهم ارزق اهلهم الصبر و السلوان و ان لله و انا اليه راجعون. الحذر ثم الحذر اخواني ان الطرق المغربية لا تستوفي معايير السلامة اللازمة .
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7
10 - أحمد الجمعة 24 غشت 2018 - 11:23
إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم وجميع المسلمين الأحياء والأموات، آمين
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11 - asrir الجمعة 24 غشت 2018 - 11:24
انا لله وانا اليه راجعون تعازنا الحارة الاسر الضحايا
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3
12 - ملاحظ الجمعة 24 غشت 2018 - 11:26
في التاني السلامة وفي العجلة الندامة. والله العظيم سبب الحوادث يرجع بالأساس إلى سلوك الانسان، لا احترام لقواعد السير ولا اي شيء.
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13 - Wafae الجمعة 24 غشت 2018 - 11:26
إن لله وان اليه راجعون.... الله يصبر عائلاتهم
اللهم اغفر وارحمهم انك انت الغفور الرحيم...
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14 - مغربي الجمعة 24 غشت 2018 - 11:28
ان لله وان اليه راجعون رحمهم الله وغفر لنا ولهم قدر الله وماشاء فعل
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15 - مزيدا من الحذر الجمعة 24 غشت 2018 - 11:28
انا لله و انا اليه راجعون. الله يصبر عائلتهم . ولينا الى مسافر شي واحد كنحطو يدينا على قلبنا و مكنرتاحو حتى كيقولينا راه وصل.حشومة هدشي واش حتى قانون سير مكنحترموهش .اللهم توصل معطل ولا متوصلش
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16 - مواطن مقهور الجمعة 24 غشت 2018 - 11:30
أشهد أمام العالم أن الطريق الوطنية الرابطة بين برشيد والدار البيضاء هي الأسوء علی مستوی الجهة، لاعتبارات كثيرة ألخصها فيما يلي: أولا، الطريق دائما مليئة العربات بحكم أنها المدخل الرئيسي لولوج العاصمة الاقتصادية. ثانيا، الطريق لم تعد صالحة حتی لمرور الماشية لأنها مهترئة ولم تخضع لأية صيانة منذ عهد الاستعمار...
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17 - سطات الدار البيضاء الجمعة 24 غشت 2018 - 11:31
اللهم ارحمهم. رسالة لجميع مستعملي الطريق اتقوا الله في أنفسكم واهليكم.
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18 - الصنهاجي الجمعة 24 غشت 2018 - 11:31
يا ربي السلامة الله يرحم الموتى و يصبر دويهم.مقطع طرقي خطير و لكن اظن ان التجاوز المعيب و السرعة هما سبب ااحادتة
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