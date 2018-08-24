لحم مفروم يرسل 12 شخصا إلى مستعجلات وزان

هسبريس من وزان

أصيب 12 شخصا ينتمون إلى 3 أسر في مدينة وزان بحالات تسمم غذائي، بعد أن تناولوا لحوم أضحية عيد الأضحى.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الحالات المرصودة ظهرت عليها أعراض إسهال حاد مرفوق بقيء وغثيان بالإضافة إلى آلام حادة على مستوى البطن، استدعت حالاتهم الصحية ولوج مصلحة مستعجلات مستشفى أبي القاسم الزهراوي بمدينة "دار الضمانة"، مبرزة إجماع الضحايا على تناول لحم مفروم لأضحية العيد بنفس البيت.

وعملت أطر المستشفى الإقليمي بوزان على تقديم الإسعافات الضرورية والعلاجات المناسبة، وقد غادر الضحايا المؤسسة الصحية بعد تحسن حالاتهم الصحية.