24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:20
|06:52
|13:35
|17:09
|20:08
|21:27
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- النصيري يتعهد بتقديم أقصى ما لديه مع ليغانيس
- "أولمبياد تيفيناغ" .. مسابقة إملاء باللغة الأمازيغية
- ملف الثغور المغربية المحتلة وضرورة التخلي عن دبلوماسية الوضع القائم
- "القانون الإطار للتربية" يضع العربية لغة أساسية للتدريس بالمغرب
- تشكيل الحكومة يؤجج "الصراع" الأمريكي الإيراني على العراق
مغربيات يتخلين عن "الهيضورات" .. ملايين الأطنان تضيع بالنفايات (5.00)
شبابٌ بأحياء طنجة يضاعفون بهجة العيد بديكورات واحتفالات جماعية (5.00)
عودة التجنيد الإجباري بالمملكة تثير نقاشاً وسط الجالية المغربية (5.00)
العفو الملكي يفتحُ أبواب المصالحة أمام معتقلي "السلفية الجهادية" (5.00)
مكناس تتجاوز محنة "غياب الماء" وكابوس النفايات أيام العيد (5.00)
- القرضاوي: لا حاجة لله في الحج .. معلقون يرمونه بإسقاط فريضة - (162)
- عودة التجنيد الإجباري بالمملكة تثير نقاشاً وسط الجالية المغربية - (109)
- مصرع ستة أشخاص في حادثة سير بين الدار البيضاء وبرشيد - (70)
- حكومة مدريد تردّ على "حصار مليلية" .. وسانشيز يزور المملكة - (54)
- هذه خلفيات توالي الإقالات في صفوف جنرالات الجيش بالجزائر - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لحم مفروم يرسل 12 شخصا إلى مستعجلات وزان
أصيب 12 شخصا ينتمون إلى 3 أسر في مدينة وزان بحالات تسمم غذائي، بعد أن تناولوا لحوم أضحية عيد الأضحى.
ووفق مصادر هسبريس، فإن الحالات المرصودة ظهرت عليها أعراض إسهال حاد مرفوق بقيء وغثيان بالإضافة إلى آلام حادة على مستوى البطن، استدعت حالاتهم الصحية ولوج مصلحة مستعجلات مستشفى أبي القاسم الزهراوي بمدينة "دار الضمانة"، مبرزة إجماع الضحايا على تناول لحم مفروم لأضحية العيد بنفس البيت.
وعملت أطر المستشفى الإقليمي بوزان على تقديم الإسعافات الضرورية والعلاجات المناسبة، وقد غادر الضحايا المؤسسة الصحية بعد تحسن حالاتهم الصحية.