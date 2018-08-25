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كُتّاب وآراء
حوادث السير بالمدن .. 29 قتيلا و1926 جريحا
لقي 29 شخصا مصرعهم وأصيب 1926 آخرون، إصابة 76 منهم بليغة، في 1432 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 غشت الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع.
وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 32 ألف و75 مخالفة، وأنجزت 8 آلاف و710 محاضر، أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 23 ألف و365 غرامة صلحية.
وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و381 ألف و775 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4636 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 3942 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 132 مركبة.