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الرئيسية | حوادث | حوادث السير بالمدن .. 29 قتيلا و1926 جريحا

حوادث السير بالمدن .. 29 قتيلا و1926 جريحا

حوادث السير بالمدن .. 29 قتيلا و1926 جريحا
هسبريس - و.م.ع
السبت 25 غشت 2018 - 11:13

لقي 29 شخصا مصرعهم وأصيب 1926 آخرون، إصابة 76 منهم بليغة، في 1432 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 غشت الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 32 ألف و75 مخالفة، وأنجزت 8 آلاف و710 محاضر، أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 23 ألف و365 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و381 ألف و775 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4636 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 3942 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 132 مركبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محماد الشلح السبت 25 غشت 2018 - 11:41
الاهم لم تذكروه هو ان السائق يجب ان يتوفر على طريق صالح للسياقة
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2 - الايقونة السبت 25 غشت 2018 - 11:49
تطرقوا الى أسباب هذه الحوادث من طرف واحد السائق و الراجل، ولم يتكلمون عن الاهم الطرقات !!! حالتها المزريه الكارثية وقانون السير الذي كله ثغرات، لا يعقل ان في معظم مدن المملكه لا نرى الخطوط البيضاء التي تقسم الطريق، الكذب اصل من اصول الحكومة المغربية
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