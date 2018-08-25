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الرئيسية | حوادث | ‪شرطة وزان توقف شابا بتر أصبعيْ خمسيني

‪شرطة وزان توقف شابا بتر أصبعيْ خمسيني

‪شرطة وزان توقف شابا بتر أصبعيْ خمسيني
هسبريس من وزان
السبت 25 غشت 2018 - 07:20

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة وزان، الجمعة، شخصا متهما بالاعتداء على رجل خمسيني وبتر أصبعين من يده وسط حي الرويضة الشعبي بالمدينة ذاتها.

وأكدت مصادر هسبريس أن الشخص الموقوف على ذمة هذه القضية يبلغ حوالي 28 سنة ومن ذوي السوابق العدلية، موردة أنه بعد التحقيق معه تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان.

وأكدت مصادر قريبة من الحادث أن الضحية تعرّض لبتر على مستوى أحد أصابعه استحالت معه عملية إرجاعه؛ فيما جرى إدخاله إلى المركب الجراحي بالمستشفى قصد إخضاعه لتدخل جراحي مستعجل بهدف إرجاع الأصبع الثاني.

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