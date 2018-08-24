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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف متورّطيْن في قضية "الماستر مقابل المال"

الأمن يوقف متورّطيْن في قضية "الماستر مقابل المال"

الأمن يوقف متورّطيْن في قضية "الماستر مقابل المال"
هسبريس من الرباط
الجمعة 24 غشت 2018 - 20:05

أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس شخصيْن للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بانتحال صفة والنصب، على هامش البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة في قضية الشريط الصوتي المتداول على تطبيقات الواتساب والمتعلق بالتسجيل في مسلك الماستر.

وقد أفلحت الأبحاث والتحريات المنجزة من قبل الفرقة سالفة الذكر في إيقاف الشخص الذي ادّعى في التسجيل الصوتي المذكور أنه يقوم بالتدخل التدليسي في عمليات التسجيل في مسلك الماستر، وهو طالب في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس. كما جرى إيقاف قريب هذا الطالب الذي كان يقوم بالوساطة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وقد احتفظت المصالح الأمنية بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث المنجز في القضية؛ بينما استمعت المصالح ذاتها وبحثت مع ستة أشخاص آخرين يشتبه في صلتهم بهذه القضية، في انتظار تقديمهم في حالة سراح أمام العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - الغزواني الجمعة 24 غشت 2018 - 20:13
يجب البحث و التحقيق مع الكل بمن فيهم الأساتذة للتأكد . لأن هذه الأمور جار بها العمل و أصبحت عادة في أغلب شعب الماستر و الدكتوراه . نطالب فقط بالشفافية و عدم تقديم أكباش فداء . الله الوطن الملك
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9
2 - فاتن الجمعة 24 غشت 2018 - 20:14
هل هو نفس الامن الذي اخبرنا قبل ايام بان التدليس في عملية التسجيل في مسلك الماستر شائعة لا اساس لها من الصحة !؟
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12
3 - سعيد الجمعة 24 غشت 2018 - 20:14
مزيان، لكن نود أن نعرف أين وصلت قضية (بنت الفشوش الي صرفقات البوليسي ) في حاجز طريق ازمور بالبيضاء و التي أصيبت بالرعب و الارتباك الشديد عندما طلب منها أوراق السيارة هههه
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13
4 - chakib الجمعة 24 غشت 2018 - 20:17
Tous le monde le sais personne n'ose parler c'est catastrophique
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4
5 - زهير الجمعة 24 غشت 2018 - 20:18
الماستر مقابل المال .. النجاح مقابل شراء كتب الأستاذ .. التجارة في كل شيئ .. الله يستر
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12
6 - karim الجمعة 24 غشت 2018 - 20:20
يحيى العدل و بغينكم دخل شي عيار ثقيل الحبس باش تبرد علينا هاد الحر
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4
7 - abdou الجمعة 24 غشت 2018 - 20:25
تحية اجلال و تقدير لرجال الأمن الوطني على هذه المجهودات و التضحيات المبدولة في سبيل محاربة الفساد و المفسدين.
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-6
8 - خليلوفيتش الجمعة 24 غشت 2018 - 20:31
لاوجود لدخان بدون نار هاد الناس و لا هاد الطالب لم يقم بهاته الوساطة لو لم يكن هناك ضوء أخضر باراكا ما الدوخو فينا
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6
9 - العاصمة العلمية...... الجمعة 24 غشت 2018 - 20:34
هذا لا يغطي ان الماستراتفيها الزبونية و المحسوبية. و ابن فلان. و صاحب و معارف علان..... لا دور للكفاءات... والامتحان سوى مضيعة للطالب... المسكين. ان اسماء المقبولين معروفة مسبقا
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4
10 - مغربي الجمعة 24 غشت 2018 - 20:35
طبعا تقبضون على الوسطاء والاساتدة لا لن يتم توقيفهم
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9
11 - تارتارزان الجمعة 24 غشت 2018 - 20:35
ماذا عن التحقيق في المسجلين و المقبولين و الأساتذة المشرفين و الاداريين؟ و رآها ماااافيا، الطالب أو المنسقين ما هم إلا راس الخيط
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7
12 - zentout الجمعة 24 غشت 2018 - 20:39
انا متأكد ان التحقيق لن يطال الاساتدة المتورطين في هذه القضية وسوف يقتصر التحقيق والبحث والعقاب على السماسرة ومن معهم من الوسطاء
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6
13 - مغربي الجمعة 24 غشت 2018 - 20:40
والله لو كل انسان أيا كان موظف في الدولة او له عمل خاص يأكل من عرق جبينه ويؤدي الامانة ولايحب من غير ماله الذي يستحقه لكان بلدنا يضرب به المثل في العالم كله.واقول عن السماسرة هم عدوى في هذا البلد لانهم موجودون في كل المؤسسات وهم سبب الرشوة لانهم يقربون المسافة بين الراشي والمرتشي نعلهم اللّٰه وشكرا!!!
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5
14 - Kamal Deutschland الجمعة 24 غشت 2018 - 20:45
لا عجب أننا لم نصنف حتى من بين أحسن 500 جامعة في العالم، ومهندسونا يقبعون في مؤخرة ترتيب 100 دولة في العالم. وحالنا يظهر لنا مستوانا.الغش في كل شيئ،حتى التعليم الءي هو أساس بناء المجتمع.النقط والنجاح مقابل الجنس والماستر مقابل المال،وما خفي أعظم. لاعجب أن الطب أيضا مريض عندنا ،اليوم لابد أن تزور خمس أو ست أطباء لكي على الأقل واحد منهم يتعرف على العلة.مؤخرا أمي ذهبت إلى طبيب العيون ودفعت 48000 ريال للقيام بالليزر،ولم يجدي نفعا فذهبت إلى مصحة أخرى،قالوا لها العين ليس فيها أي أثر أنكي ٱستعملتي الليزر.غشاشين في كل شيئ، في التعليم الصحة القضاء التجارة.....مجتمع خبيث.
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15 - ماشاء الله الجمعة 24 غشت 2018 - 20:46
اودي خليونا ساكتين وصافي....... نترك الأمر إلى الله ليفضح بعضهم الحاملين لشهادة الدكتوراه ويتقلدون المناصب.. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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16 - كونترولور الجمعة 24 غشت 2018 - 20:50
إوا صافييي كملة الباهية دابا
إلا بغينا نمشيو عند الطبيب خاسنا ندوزوليه الامتحان قبل مايدوزلنا
بحل والو يكون ميكانيكي شاري حتا هو شهادة
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