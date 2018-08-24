الأمن يوقف متورّطيْن في قضية "الماستر مقابل المال"

هسبريس من الرباط

أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس شخصيْن للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بانتحال صفة والنصب، على هامش البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة في قضية الشريط الصوتي المتداول على تطبيقات الواتساب والمتعلق بالتسجيل في مسلك الماستر.

وقد أفلحت الأبحاث والتحريات المنجزة من قبل الفرقة سالفة الذكر في إيقاف الشخص الذي ادّعى في التسجيل الصوتي المذكور أنه يقوم بالتدخل التدليسي في عمليات التسجيل في مسلك الماستر، وهو طالب في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس. كما جرى إيقاف قريب هذا الطالب الذي كان يقوم بالوساطة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وقد احتفظت المصالح الأمنية بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث المنجز في القضية؛ بينما استمعت المصالح ذاتها وبحثت مع ستة أشخاص آخرين يشتبه في صلتهم بهذه القضية، في انتظار تقديمهم في حالة سراح أمام العدالة.