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الرئيسية | حوادث | نزاع ينتهي بمقتل شاب وفرار الجاني في فاس

نزاع ينتهي بمقتل شاب وفرار الجاني في فاس

نزاع ينتهي بمقتل شاب وفرار الجاني في فاس
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 25 غشت 2018 - 17:15

لقي شاب، يبلغ من العمر 22 سنة، مصرعه على الفور في جريمة قتل اهتز على وقعها، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حي المسيرة التابع لمنطقة بنسودة بفاس؛ وذلك إثر تعرضه لطعنات قاتلة، باستعمال سلاح أبيض، على يد شاب آخر إثر نشوب نزاع حاد بينهما.

وبينما تم نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، لإخضاعها للتشريح الطبي، فتحت عناصر الدائرة الأمنية الرابعة بنسودة، التي انتقلت إلى مسرح الجريمة، تحقيقا حول ملابسات وقوعها.

هذا ولاذ المتهم بارتكاب الجريمة بالفرار إلى وجهة مجهولة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - حسام السبت 25 غشت 2018 - 17:25
لو أراد المخزن محاربة الإجرام لحاربه في أسبوع، المخزن لا يريد محاربة الإجرام لأنه يدخل في سياسة الحد من مطالب الشعب
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37
2 - زهرة السبت 25 غشت 2018 - 17:29
الله المستعان ضحايا حرب الإجرام اليومية كثر وفي ازدياد اللهم ألطف بنا واحفظ أبناءنا واخواننا وازواجنا وكل أبناء المسلمين من هذه الشرور ومن أمثال هؤلاء المجرمين. الأمر بات مخيفا للغاية هذه الأخبار أصبحت تثير الرعب في النفوس وتخلق لنا حالة من الشك هل نحن فعلا مسلمون وفي بلد مسلم؟ وتحت رعاية أمير المؤمنين؟
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23
3 - الزبداني السبت 25 غشت 2018 - 17:30
لاحوله ولاقوه الا بالله العلي العظيم .اللهم ارزق دويه الصبر والسلوان واسكنه فسيح جنتك يارب . انا شخصيا لا افضل العمل بمدينه فاس و لن ازور مدينه فاس رغم بعدي عن اهلي واحبابي ..نقطه اصبحت اكثر من سوداء .يجب على الدوله ان تتدخل بحزم ضد هذا النوع من الاجرام .
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19
4 - من فاس السبت 25 غشت 2018 - 17:30
الامر. صراع عائلي. وعائلة معروفة بالبلطجة.. و في هذا الحي بزنازة قرقوبي اغرقو الحي المهمش بالقرقوبي. على عين البوليس. ادفع. و الانسة رشوة متفشية... و مقهى الشيشة بالحي هي مسرح الخبث
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17
5 - ابراهيم السبت 25 غشت 2018 - 17:31
كل يومين مقتل احدهم... الشعب ولا مهيمج ولا اشنو... عمّر الفقر ولا الظروف كانت دافع او سبب مقنع للقتل او الانتحار او التعدي على النفس التي حرم الله..
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14
6 - mmmmmmmmmm السبت 25 غشت 2018 - 17:31
لا لا لا لا...هادشي بزاف...أش هاد اللعنة نزلت على فاس.....ملي تنقرا جريمة قتل قبل ما نكمل تنعرفها فاس.
والله حتى حرام..هاد المدينة طارحينها على الشمال...و المسؤولين مامسوقينش..عايشين خايفين نخرجو وما نرجعوش
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12
7 - طارق 004 السبت 25 غشت 2018 - 17:33
كرهت منة فاس كلها والله أصبح الإجرام و الاغتصاب بكثرة
انا ابن البيضاء وأعلم أن الإجرام الذي كان في كازا لم تعرفه أي مدينة ولن تعرفه أي مدينة لكن الحمد لله الناس تحضرت و أصبح لذيها الوعي
أما هاد فاس يجب أن تمحى من الأرض
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4
8 - عبدالله السبت 25 غشت 2018 - 17:33
هذا جواب لمن يعارض التجنيد الاجباري دفاعا عن شباب (شبعان خبز او عياقة) لا يعرفون كسب قوت يومهم بعرق جبينهم ولالهم اي حس بالمسؤولية
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8
9 - مغربي مهاجر السبت 25 غشت 2018 - 17:34
أضن المغاربة سيترحمون على عهد الحسن الثاني وإدريس البصري والله لوكنت انا المسؤول في المغرب لبنيت سجن في الصحراء المغربية خصيصا لحاملي السيوف وقطاع الطرق ومجرمي الطريق السريع وأصحاب القرقوبي والمخذرات ولأمرت بقطع ايديهم من خلاف وسيكون هذا السجن اكثر قسوة من سجن تازمامارت سينفلت الامن في المغرب اذا مش الحال على حاله
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10 - كازاوي محب للسفر السبت 25 غشت 2018 - 17:35
سافر وسترى شعوباً غيرنا وتفهم معنى الإنسانية والحياة .
ستعرف أننا لسنا أحسن شعوب العالم ولا أعرقهم،
وستكتشف أن بلادك صفراء وليست خضراء...
ستعلم أننا عبئ على البشرية وعلى الحضارة ،
ستكتشف أنك تعيش وسط ذهنيات متحجرة و مجتمع يسبح في النفاق و مليئ بالتناقضات و الخرافات و الأساطير الخيالية. ستتأكد أن لا وقت ولا طاقة ولا رغبة للغرب في التآمر علينا.. نحن فقط من نتآمر على بعضنا
ستستغرب لطف سائق التاكسي والشرطي وعامل المطار أو حتى نادل القهوة. نعم هم يسعون لكسب المال بكل جد لكن ليسوا بطامعين في مال أو رشوة ، ذلك فقط دورهم الحقيقي ...
ستتبادل الأقداح مع رجل غريب في مطعم أو مقهى وتتبادل الابتسامات مع امرأة حسناء في الشارع دون أن تنظر إليك على أي شكل من الأشكال غير أنك إنسان فقط ولا يهمهم غير ذلك منك..
ستتعلم احترام غيرك لتنال احترامه .وستخجل لأشياء كنت تقترفها كبديهيات في وطنك.
سوف تشتاق للأهل والأصدقاء والكثير من الأشياء، لكن تتمنى أن لا تعود يوماً .
وإن عدت ، فستكون عائد زائر أو ميت لا محالة .
فلا تلوم من هاجر وطنه ...فلو كان وطناً ما تركه.
الهجرة لمن إستطاع البلد لم يعد يصلح لشرفاء
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20
11 - سرحان السبت 25 غشت 2018 - 17:38
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فاس مدينة العلم تحولت إلى مدينة الاجرام ولكن ما دمنا لا نحكم ولا نطبق احكام الله المفصلة في القرآن الكريم ولا نطبق القصاص لن ولم تتوقف الجرائم
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12 - سعد السبت 25 غشت 2018 - 17:39
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صراحة فاس ولات في لهاوية وشباب كيضيع كل نهار مقتول واحد ولكن حتى لين هدشي
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13 - العيون العيون السبت 25 غشت 2018 - 17:39
فاس العاصمة العلمية....ما ذا أريد لها يا ترى!!!!حكومة استطاعت تجنيد شبابها إجبارا....ولم تفلح في تطهير مدينة مما شابها...فياللعجب!!!!!!!!
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14 - شمكار السبت 25 غشت 2018 - 17:40
حرب الطرقات،تشرميل،قرقوبي،فضائح جنسية،رشاوي لولوج المايسترز،وضع سياسي معطل؛أحكام جائرة بحق نشطاء الريف و جرادة؛مقاطعة منتجات،الإبقاء على تقاعد البر لماني مدى الحياة،اصرار على تنظيم المونديال رغم مل نا سلف ذكره،بطالة؛غلاء المعيشة،النشاط حتى شاط،مهرجان يتبعه مهرجان و المغربي فرحان،هنيئا لكم بمغربكم و الحمد لله على نعمة الغربة في الديار الأوربية
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15 - مواطن. السبت 25 غشت 2018 - 17:42
لا حول ولا قوة الا بالله.عجز اللسان عن الكلام.
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3
16 - فاسي السبت 25 غشت 2018 - 17:43
أصبحت فاس عاصمة الإجرام بامتياز !
مكاين غير الأتيل والأرطاس تيطرطأ فأاع الزنأقة إوا نهرب أبل ميأطعوني طراف هههه
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17 - بلاد مصائب السبت 25 غشت 2018 - 17:45
مصيبة بعد اخرى. لا خبر يفرح. الجرائم وحوادث السير، وموت المشردين في الشوارع والامراض، والاعتداءات الجنسية على الكبار والصغار. تعطيل الشباب، تقنين المخدرات والدعارة. محاربة الدعاة والمصلحين والتعليم والصحة وكل ما هو مفيد. المهم مبروك عليكم المخرب بلاد الف مصيبة ومصيبة.
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18 - khalil nederland السبت 25 غشت 2018 - 17:46
كان الأمل الوحيد هوً ان نرى الشعب المغربي من الشمال الى الجنوب وغربا وشرقا ان ينعم البلد بالامن ويحس المواطن بالامن وان يكون المغربي يعرف قدره لكن مع الأسف التعصب والجهل والتخلف والابتعاد عن تقوى الله اصبح مجتمعنا يتخبط في الحراءم والغش والسرقة والخداع والكذب والنفاق والكراهية والرشوة وعدم تطبيق القانون فأصبح ما قاله الشاعر ينطبق على المغاربة ماءة بالماءة
إنما الامم الأخلاق مابقيت فان ذهبت اخلاقهم ذهبو ا
أصبحنا نعيش في أسفل الامم وفاس تعد من المدن التي تكتر فيها الجريمة لمن اتساءل أين دور الشرطة هنا لماذا لم تتدخل في الوقت المناسب اوًلماذا لم يفصل بين الشابين اتناء التشاجر؟ الأمن أو الشرطة منتشرة في كل الأحياء نراها في الشوارع والأزقة والطرق ولكن حين تحتاجوها لا تجدها لا تتدخل حين الحاجة لا تنقذك لا تدافع عنك
الشرطة لها كل الإمكانيات التي لا تتوفر حتى في الغرب
يحب تغيير العقلية وتطوير التعليم الأكاديمي وتدريب الشرطي على اداء مسؤوليته حين يكون مطالب بها
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19 - عصام السبت 25 غشت 2018 - 17:47
لاحول ولا قوة إلا بالله
كل هذا نتيجة تساهل الأمن مع حاملي السلاح الأبيض
يجب على الأمن تفتيش الأشخاص المشبوهين وعلى القضاء أن يكون صارما مع كل من يحمل سكينا أو سيفا
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20 - amek السبت 25 غشت 2018 - 17:51
دائما في كل مناسبة لعيد الأضحى نسمع بكثرة عن جرائم القتل و الكريساج لاسيما في المدن المتصدرة للإجرام فاس سلا الدار البيضاء وذلك مرده لكثرة السكاكين بشتى أنواعها وأحجامها التي تباع بأبخس الأثمان..لدرجة انك تجد المجرمين قبل أيام العيد وبعده يحملون ويتباهون بالسكاكين الكبيرة الحجم..وفي حالة ضبطهم من طرف الأمن تتدخل عائلاتهم قصد إطلاق سراحهم بدافع أن السكاكين كانت لغاية الإستعداد لذبح أضحية العيد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
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21 - chihab السبت 25 غشت 2018 - 17:52
إذا لم تستعمل الدولة قبضتها الحديدية التي كانت أيام إدريس البصري وإذا لم تسترجع الدولة هيبتها المفقودة فإننا لا محالة ذاهبون إلى الفوضى الهدامة إن لم نكن نعيشها بتفاصيلها
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22 - عبد الصمد السبت 25 غشت 2018 - 17:53
فاس إلى أين ............ ........................
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23 - عبدالله بن اامدينة القديمة السبت 25 غشت 2018 - 17:53
كلما تقع جريمة قتل في الا ويكون مصدرها هذا الحي المشؤوم بنسودة كأنه معهد عالي لتكوين مجرمين والجريمة على حد سواء. يجب محاربتهم بقبضة من حديد
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24 - ريفي السبت 25 غشت 2018 - 17:54
لا حولة ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون والصراحة مدينة فاس كثرو فيها الجرائم يعني حطمت الرقم القياسي في المغرب والله يستر وصافي
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25 - مغربي غضبان السبت 25 غشت 2018 - 17:59
لابد من تطبيق عقوبة الاعدام و لتذهب جميع المنظمات الحقوقية الى الجحيم فمصلحة بلدنا و مواطنينا قبل كل شيء
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26 - مصطفى السبت 25 غشت 2018 - 18:04
المخدرات والبطالة والجهل.أسباب تدفع الشباب المنحرف إلى فعل كل أنواع الجراءم .... أما التربية والأخلاق لا توجد أصلا..رحم الله الفقيد.والجاني القضاء يقول كلمته..
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27 - وكواك الحق السبت 25 غشت 2018 - 18:04
جريمة تلو جريمة بفاس الجريحة .و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
فاس تحتاج لشعار عاجل لكل المسؤولين بالوطن :
أنقذوا فاس .
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28 - مدينة فاس السبت 25 غشت 2018 - 18:06
مدينة فاس......معروفة منذ زمان بمدينة العلم والعرفان؛ هذا على كل حال مادرسناه ونحن صغارا بالمدرسة الابتدائية .......
فما الذي جعل هذه المدينة التاريخية العريقة تعج بالمجرمين وقطاع الطرق في السنين الأخيرة ؟؟؟؟؟
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29 - abderrahim السبت 25 غشت 2018 - 18:09
هذه نتائج و مخلفات التصويت للمافيا و بائعي الخمور والحشيش و أصحاب مقاهي القمار فماذا تنتظرون رائحة المسك من الزبالة فحصاد اليوم ما زرع شباط ورباعتو
دعم المجرمون ودافع عنهم وعن انشطتهم الإجرامية وسمموا شباب فاس بالممنوعات زد على دلك البطالة والفقر والنتائج معروفة إجرام ودعارة
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30 - حسن البيضاوي السبت 25 غشت 2018 - 18:13
لا أمان في دووووولة لا أمن فيها كل ما يقع في المغرب منمنمنمنمنمن وإلى اخره فهو سياسة الخصوصية ومدروسة من صنع الدولة مثلا في إسبانيا جارتون لو وجدوا عند أي مواطن كان سكين صغير الحجم في شارع وليست له سوابق عدلية يحكم عليه بغرامة مالية أما عندنا حتى يقتل شخص ثم ويحاكم
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31 - abdu السبت 25 غشت 2018 - 18:14
عادي حي معروف بأنه نقطة سوداء في مدينة فاس .الملائكة تفرح عندما تنقص الشياطين
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32 - الكواني السبت 25 غشت 2018 - 18:26
هل قدر على هذه المدينة الضاربة في عمق التاريخ أن تعيش تحت وطأة السيوف أو ليس فيها رجل رشيد يعيد لها هيبتها كما فعل الحجاج بالعراق
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