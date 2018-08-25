نزاع ينتهي بمقتل شاب وفرار الجاني في فاس

رشيد الكويرتي من فاس

لقي شاب، يبلغ من العمر 22 سنة، مصرعه على الفور في جريمة قتل اهتز على وقعها، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حي المسيرة التابع لمنطقة بنسودة بفاس؛ وذلك إثر تعرضه لطعنات قاتلة، باستعمال سلاح أبيض، على يد شاب آخر إثر نشوب نزاع حاد بينهما.

وبينما تم نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، لإخضاعها للتشريح الطبي، فتحت عناصر الدائرة الأمنية الرابعة بنسودة، التي انتقلت إلى مسرح الجريمة، تحقيقا حول ملابسات وقوعها.

هذا ولاذ المتهم بارتكاب الجريمة بالفرار إلى وجهة مجهولة.