24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:21
|06:53
|13:35
|17:09
|20:07
|21:26
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فيلم "دوار البوم" .. الانقلاب العسكري ليس نضالا في المغرب
- عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم
- غلاء الأسعار
- تطوير لقاح يحمي من سلالات الإنفلونزا المتعددة
- مسؤولة أممية تدعو إلى وقف القتال في اليمن
المغرب يُشدد المُراقبة على المواد المستوردة المُعَدة لتغذية الحيوانات (5.00)
يساريون يربطون التجنيد الإجباري بـ"تأديب المحتجين" وإلهاء العاطلين (4.88)
العفو عن بارونات المخدرات يضع البوليساريو أمام فوهة الانتقادات (4.00)
العبودية الحديثة تتمدد .. ألمانيا تتحول إلى "بيت دعارة أوروبا" (2.50)
- يساريون يربطون التجنيد الإجباري بـ"تأديب المحتجين" وإلهاء العاطلين - (126)
- هل دفعت تهديدات البوليساريو المغرب إلى إعادة التجنيد الاجباري؟ - (108)
- الصيف وتزامن الأعياد الوطنية والدينية وراء فراغ "شبابيك الأبناك" - (66)
- فقدان الأمل في جمهورية الوهم يدفع شباب البوليساريو إلى "الحريك" - (55)
- رصيف الصحافة: حذف حقيبة أفيلال يهدّد بتفجير الأغلبية الحكومية - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نزاع ينتهي بمقتل شاب وفرار الجاني في فاس
لقي شاب، يبلغ من العمر 22 سنة، مصرعه على الفور في جريمة قتل اهتز على وقعها، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حي المسيرة التابع لمنطقة بنسودة بفاس؛ وذلك إثر تعرضه لطعنات قاتلة، باستعمال سلاح أبيض، على يد شاب آخر إثر نشوب نزاع حاد بينهما.
وبينما تم نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، لإخضاعها للتشريح الطبي، فتحت عناصر الدائرة الأمنية الرابعة بنسودة، التي انتقلت إلى مسرح الجريمة، تحقيقا حول ملابسات وقوعها.
هذا ولاذ المتهم بارتكاب الجريمة بالفرار إلى وجهة مجهولة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
والله حتى حرام..هاد المدينة طارحينها على الشمال...و المسؤولين مامسوقينش..عايشين خايفين نخرجو وما نرجعوش
انا ابن البيضاء وأعلم أن الإجرام الذي كان في كازا لم تعرفه أي مدينة ولن تعرفه أي مدينة لكن الحمد لله الناس تحضرت و أصبح لذيها الوعي
أما هاد فاس يجب أن تمحى من الأرض
ستعرف أننا لسنا أحسن شعوب العالم ولا أعرقهم،
وستكتشف أن بلادك صفراء وليست خضراء...
ستعلم أننا عبئ على البشرية وعلى الحضارة ،
ستكتشف أنك تعيش وسط ذهنيات متحجرة و مجتمع يسبح في النفاق و مليئ بالتناقضات و الخرافات و الأساطير الخيالية. ستتأكد أن لا وقت ولا طاقة ولا رغبة للغرب في التآمر علينا.. نحن فقط من نتآمر على بعضنا
ستستغرب لطف سائق التاكسي والشرطي وعامل المطار أو حتى نادل القهوة. نعم هم يسعون لكسب المال بكل جد لكن ليسوا بطامعين في مال أو رشوة ، ذلك فقط دورهم الحقيقي ...
ستتبادل الأقداح مع رجل غريب في مطعم أو مقهى وتتبادل الابتسامات مع امرأة حسناء في الشارع دون أن تنظر إليك على أي شكل من الأشكال غير أنك إنسان فقط ولا يهمهم غير ذلك منك..
ستتعلم احترام غيرك لتنال احترامه .وستخجل لأشياء كنت تقترفها كبديهيات في وطنك.
سوف تشتاق للأهل والأصدقاء والكثير من الأشياء، لكن تتمنى أن لا تعود يوماً .
وإن عدت ، فستكون عائد زائر أو ميت لا محالة .
فلا تلوم من هاجر وطنه ...فلو كان وطناً ما تركه.
الهجرة لمن إستطاع البلد لم يعد يصلح لشرفاء
مكاين غير الأتيل والأرطاس تيطرطأ فأاع الزنأقة إوا نهرب أبل ميأطعوني طراف هههه
إنما الامم الأخلاق مابقيت فان ذهبت اخلاقهم ذهبو ا
أصبحنا نعيش في أسفل الامم وفاس تعد من المدن التي تكتر فيها الجريمة لمن اتساءل أين دور الشرطة هنا لماذا لم تتدخل في الوقت المناسب اوًلماذا لم يفصل بين الشابين اتناء التشاجر؟ الأمن أو الشرطة منتشرة في كل الأحياء نراها في الشوارع والأزقة والطرق ولكن حين تحتاجوها لا تجدها لا تتدخل حين الحاجة لا تنقذك لا تدافع عنك
الشرطة لها كل الإمكانيات التي لا تتوفر حتى في الغرب
يحب تغيير العقلية وتطوير التعليم الأكاديمي وتدريب الشرطي على اداء مسؤوليته حين يكون مطالب بها
كل هذا نتيجة تساهل الأمن مع حاملي السلاح الأبيض
يجب على الأمن تفتيش الأشخاص المشبوهين وعلى القضاء أن يكون صارما مع كل من يحمل سكينا أو سيفا
فاس تحتاج لشعار عاجل لكل المسؤولين بالوطن :
أنقذوا فاس .
فما الذي جعل هذه المدينة التاريخية العريقة تعج بالمجرمين وقطاع الطرق في السنين الأخيرة ؟؟؟؟؟
دعم المجرمون ودافع عنهم وعن انشطتهم الإجرامية وسمموا شباب فاس بالممنوعات زد على دلك البطالة والفقر والنتائج معروفة إجرام ودعارة