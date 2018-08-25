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كُتّاب وآراء
قتيلان في حادث بالطريق السيار فاس مكناس
خلف حادث اصطدام وقع على الطريق السيار فاس مكناس بين سيارتين خفيفتين، حوالي الساعة الثانية من صباح اليوم السبت، مصرع شخصين على الفور، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وحسب ما أوردته مصادر هسبريس فإن إحدى السيارتين، وتحمل ترقيما أجنبيا، تعرضت للانقلاب أكثر من مرة جراء قوة الارتطام والسرعة المفرطة، مشيرة إلى أن القتيلين من ركاب العربة نفسها.
وهرعت إلى موقع الحادث، فور إخطارها بوقوعه، عناصر الدرك الملكي ومصالح الوقاية المدنية، ليتم نقل جثتي الهالكين نحو مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس. كما تمت إحالة الجرحى على المستشفى ذاته قصد إخضاعهم للعلاجات الضرورية.
هذا وتوقفت حركة السير بالمحور الطرقي الذي سجل به الحادث المميت لمدة قبل عودتها إلى حالتها الطبيعية بعد انتشال جثتي الضحيتين وإجلاء الجرحى نحو المستشفى.