أمن الرباط يوقف فرنسيا ألحق خسائر بقنصلية

هسبريس من الرباط

أوقفت مصالح الأمن الوطني بالرباط مواطنا فرنسيا من أصول مغربية، يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك لتورطه في إلحاق خسائر مادية بتجهيزات في ملك القنصلية الفرنسية بالمدينة نفسها.

وتشير المعطيات التي توصلت بها هسبريس إلى أن مصالح الأمن كانت قد توصلت بإشعار حول قيام المشتبه فيه، الذي كان في حالة سكر متقدمة، بإلحاق خسائر مادية بالجرس الإلكتروني لباب القنصلية الفرنسية، ليتم توقيفه بالمكان وإخضاعه للحراسة النظرية رهن إشارة البحث قضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

وكشف مصدر قضائي أن المعني بالأمر كان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض، صادر عن السلطات القضائية الفرنسية منذ سنة 2015، وذلك من أجل تنفيذ حكم قضائي بعد إدانته في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز، دون أن يسبق للسلطات القضائية المغربية أن توصلت بأي شكاية رسمية في شأنه من نظيرتها الفرنسية، حتى يتسنى لها تحريك المتابعة القضائية في حقه، رغم توصل الجانب الفرنسي بطلب رسمي بهذا الخصوص سنة 2016.