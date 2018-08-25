أمن الحي الحسني يوقف متورطين في اختطاف فتاة

هسبريس من الرباط

أوقفت مصالح منطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء ثلاثة أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وهتك العرض بالعنف.

وكانت مصالح الأمن قد توصلت أمس الجمعة بإشعار من قبل ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاتان، حول تعرضهم للاستدراج ومحاولة الاختطاف بالعنف من قبل المشتبه فيهم اللذين كانوا على متن سيارة خفيفة، قبل أن يتمكنوا من الفرار، فيما تم اختطاف مرافقتهم، وذلك وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

ذات البلاغ أبرز أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن "مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم جميعا بمنطقتي دار بوعزة والرحمة، كما مكنت من تحرير الضحية، والتي أفادت أنها تعرضت لهتك العرض من قبل أحد الموقوفين".

وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.