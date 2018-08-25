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الرئيسية | حوادث | أمن الحي الحسني يوقف متورطين في اختطاف فتاة

أمن الحي الحسني يوقف متورطين في اختطاف فتاة

أمن الحي الحسني يوقف متورطين في اختطاف فتاة
هسبريس من الرباط
السبت 25 غشت 2018 - 23:05

أوقفت مصالح منطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء ثلاثة أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وهتك العرض بالعنف.

وكانت مصالح الأمن قد توصلت أمس الجمعة بإشعار من قبل ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاتان، حول تعرضهم للاستدراج ومحاولة الاختطاف بالعنف من قبل المشتبه فيهم اللذين كانوا على متن سيارة خفيفة، قبل أن يتمكنوا من الفرار، فيما تم اختطاف مرافقتهم، وذلك وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

ذات البلاغ أبرز أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن "مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم جميعا بمنطقتي دار بوعزة والرحمة، كما مكنت من تحرير الضحية، والتي أفادت أنها تعرضت لهتك العرض من قبل أحد الموقوفين".

وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ر - ا زاوية الشيخ السبت 25 غشت 2018 - 23:23
لا شيئ فيك يا وطني غير اﻹختطاف و اﻹغتصاب....قسماً بمن خلق الناس لو كان لي منصب وزير العدل لقمت بإخصاء كل من يقوم بهذا الفعل الشنيع هل إلى هاته الدرجة وصلنا
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19
2 - ذ.نجيب بالعاصمي السبت 25 غشت 2018 - 23:25
بدات تلوح في افق الغد القريب جناية الاغتصاب مع الاحتجاز والتعدد.فقد تصبح المجتمع بصدد افعال الاعتداء الجنسي مع تعدد الجناة. مما يلحق بجناية العصابة.ومما يعطي لفعل الاغتصاب ابعادا مقلقة ستتكرر ان لم تتصد غرف الجنايات المختصة بتصعيد العقوبات الى الاقصى.لنتلمس افول نمط التعدد عند ارتكاب جناية الاغتصاب مع الاحتجاز.و التناوب عاى اتيان الاغتصاب الجماعي.
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5
3 - سوسية السبت 25 غشت 2018 - 23:36
واش غير لي سخن عليه راسو اخطف ويغتصب واش هاد البلاد ولات غابة كلشي غادي على هواه وتنوض لك واحد الفئة وتقول لك علاش داروا التنجيد الاجباري راه هاد الكلاب الضالة خاص ينفوهم لكوريا الشمالية ماشي للتجنيد. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
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0
4 - محمد السبت 25 غشت 2018 - 23:37
هاد شي كتر بزاااااف، ان مع الاخصاء الكيميائي مع عقوبة السجن ...
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5 - مغربي مافاهم والو السبت 25 غشت 2018 - 23:37
يالطيف هادشي بزاف و كايجي واحد يقولك اللباس هذا سبابو الحيوانية كل نهار اختطاف اغتصاب رجعنا عايشين مع حيوانات بزاف على هاد الكبت
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