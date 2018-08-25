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كُتّاب وآراء
الزواج يدفع شابا إلى إحراق بيت أسرته بتاونات
أمر الوكيل العام للملك بفاس، اليوم السبت، باعتقال شاب يبلغ من العمر حوالي 24 سنة، وإحالته على سجن بوركايز بضواحي فاس لمتابعته في حالة اعتقال بتهمة إضرام النار بمنزل والديه الكائن بدوار شهريرة، التابع لجماعة سيدي الحاج امحمد بإقليم تاونات.
وكان الشاب قد قام بإضرام النار، أمس الجمعة، بمنزل والديه، انتقاما منهما على رفضهما تزويجه، حيث أدت ألسنة النيران، التي تم التغلب عليها بدعم من جيران أسرة المتهم، إلى إتلاف بعض من تجهيزات البيت وإلحاق أضرار مهمة به.
هذا، وكانت عناصر مركز الدرك الملكي لغفساي قد انتقلت، إثر توصلها بشكاية في الموضوع من لدن رب الأسرة المذكورة، إلى عين المكان، حيث تمكنت، ليلا، من توقيف المتهم، الذي تم إخضاعه للحراسة النظرية قبل إحالته على النيابة العامة باستئنافية فاس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
يعلم الله ماذا سيفعل لو زوجوه واجب أطفالا اكيد هذا النوع سيعول على والديه في الإنفاق عليه وعلى أبنائه كبروني وزوجوني ولا تعول علي ونعوذ بالله من عقوق الوالدين كانت أمامه حلول شتى ايسرها الاعتماد على نفسه والاستقرار بعيدا عن والديه الفقراء والمساكين حسبنا الله ونعم الوكيل
تحرق والديك من اجل ان تتزوج لاشبع رغباتك الجنسية ايوا باز
في.زواجهم.ان.هم.رؤهم.قد.عموا.فالايام.كفيلة.بان.
تريهم.مانهوهام.الوالدين.عليه
لان.هدا.الولد.اتبت.انه.غير.صالح.لزواج.فاءول.ماتصادفه.
مشكلة.في.حياته.فانه.سيحرق.بيته.وزوجته.انصح.كل.
البنات.تجنبه.لان.من.حرق.بيت.والده.قادر.على.حرق.نفسه.
وخاتمته.الحمق.
وقعلي نفس المشكل في 2014 الأم ديالي رفضت البنت لي بغيت و بغات نتزوج بلي بغات هي و أنا مبغيتشي..و الوالدين ديال البنت لي بغيت قالولي ضروري تجيب داركم..الأم ديالي الى اليوم ترفض النقاش و أنا باقي عازب عندي 35 سنة.قسما بالله قلبي كيتقطع على الزواج..الغالب الله.