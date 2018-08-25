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الرئيسية | حوادث | الزواج يدفع شابا إلى إحراق بيت أسرته بتاونات

الزواج يدفع شابا إلى إحراق بيت أسرته بتاونات

الزواج يدفع شابا إلى إحراق بيت أسرته بتاونات
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 25 غشت 2018 - 22:10

أمر الوكيل العام للملك بفاس، اليوم السبت، باعتقال شاب يبلغ من العمر حوالي 24 سنة، وإحالته على سجن بوركايز بضواحي فاس لمتابعته في حالة اعتقال بتهمة إضرام النار بمنزل والديه الكائن بدوار شهريرة، التابع لجماعة سيدي الحاج امحمد بإقليم تاونات.

وكان الشاب قد قام بإضرام النار، أمس الجمعة، بمنزل والديه، انتقاما منهما على رفضهما تزويجه، حيث أدت ألسنة النيران، التي تم التغلب عليها بدعم من جيران أسرة المتهم، إلى إتلاف بعض من تجهيزات البيت وإلحاق أضرار مهمة به.

هذا، وكانت عناصر مركز الدرك الملكي لغفساي قد انتقلت، إثر توصلها بشكاية في الموضوع من لدن رب الأسرة المذكورة، إلى عين المكان، حيث تمكنت، ليلا، من توقيف المتهم، الذي تم إخضاعه للحراسة النظرية قبل إحالته على النيابة العامة باستئنافية فاس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - أم حمزة السبت 25 غشت 2018 - 22:24
اوا الزواج لي ميتعلش عليه العافية مشي زواح
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54
2 - الثعلب السبت 25 غشت 2018 - 22:24
ههههه هذا خايف لايديوه التجنيد
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56
3 - صلاح احمدي السبت 25 غشت 2018 - 22:27
الزواج دون موافقة الوالدين يتحول الى شقاء و طلاق، لكن حتى الوالدين يجب ألا يرفضوا بدون سبب منطقي
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57
4 - مصطفى السبت 25 غشت 2018 - 22:28
ومن الحب ما حرق............. )))))))))))))))))))))
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44
5 - sacha السبت 25 غشت 2018 - 22:28
مزيان أوليدي الله يعطيك الرضا جهنم وسائت مصيرى سواء تزوجت الأن أو من بعد فلن تعيش حياة سعيدة الله يصبر دوك الوالدين
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19
6 - fox السبت 25 غشت 2018 - 22:37
24 سنة ومازال معتمدا على والديه
يعلم الله ماذا سيفعل لو زوجوه واجب أطفالا اكيد هذا النوع سيعول على والديه في الإنفاق عليه وعلى أبنائه كبروني وزوجوني ولا تعول علي ونعوذ بالله من عقوق الوالدين كانت أمامه حلول شتى ايسرها الاعتماد على نفسه والاستقرار بعيدا عن والديه الفقراء والمساكين حسبنا الله ونعم الوكيل
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43
7 - مراقب من بعيد السبت 25 غشت 2018 - 22:38
اوا الرضى ا وليدي.. هادشي كامل حيت ماوافقوش على الزواج.. انا ماكرهتتش الواليدة ماتبقاش تقول ليا خاصك تزوج ا ولدي.. كاتءنب ليا الضمير ههههه
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21
8 - حسنو السبت 25 غشت 2018 - 22:39
رضاة الوالدين واجبة و لكن كاينين شي والدين الله يهديهم الا انه يحرق ليهم دارهم عقوق كبير و معصية عظيمة .ملي مابغاو يزوجوهاليه يكون راجل و يمشي عن نسابو و يدفع سدرو و يتزوج بيها .لاكارط ناسيونال و ستة مائة درهم ديال العدول .هادشي الى ماكانش البيع و الشراء لانه في الزواج ننسى اننا مسلمون و تبدأ المساومات و العصا في الرويضة و التعجيزات و النعرة الكذابة .لكن في الافطار فرمضان و المساواة في الارت كلشي تايرجع مسلم .انها السكيزوفرينيا و التدين المغربي كطقس من الطقوس الفلكلورية البعيدة عن التدين الروحي الايماني القلبي.
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16
9 - فاسي السبت 25 غشت 2018 - 22:43
وعلاش يوزجود والديك انت خصك تزوج راسك والديك غير يعطيوك البركة وانت ما قادش حتى تزوج راسك فما ادراك بما ينتظرك ما بعد الزواج من مصاريف وغلاء اسعار وتربية ابناء وتوفير مستلزمات العيش اكيد ان والديك شافو انك غير قادر على تحمل المسؤولية(الابوان يتحملان المسؤولية لانهما لم ينشئانه على ان يكون مسؤولا ) ايوا سخونية الراس غتوصلك للسجن وغتولي سوابق ومغيبغي يخدمك حتى واحد وبالتالي مغتقدرش تتزوج انا اكبر منك بسبع سنوات لا افكر في الزواج بتاتا لانني غير قادر على تحمل اعباء الزواج المادية افكر في تحسين وضعي اولا عاد الزواج تانيا
تحرق والديك من اجل ان تتزوج لاشبع رغباتك الجنسية ايوا باز
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12
10 - نبيل وجدة السبت 25 غشت 2018 - 22:51
هههه أحمق بالفعل من يفكر في الزواج. فبالاحرى حرق البيت بسببها من تكون ..؟ سيتزوجها وستتنكر له في الأخير مهما طال الزمن أول شيء ستقوم به عند الزواج هو الحمل المبكر كي تظمن الاستقرار زعما الظمانات. من بعد ستطفوا المشاكل على السطح .جل المغربيات يتنكرون لازواجهم بدون استثناء بمن فيهم زوجتي .
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1
11 - مغربية السبت 25 غشت 2018 - 22:52
إياه اخويا ايوا ولدي وتوجعي وربي وسهري وكبريه حتى اولي راجل وتعتامدي عليه وتعولي عليه وهو ارزيك ويحش ليك الركابي ويوريك عراض اكتافه ايوا هذه واحدة من عقوق الوالدين تررررر راك تشوف الربح
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10
12 - عبدالسلام السبت 25 غشت 2018 - 22:56
يجب.على.الوالدين.ان.يتجنبوا.ابناءهم.وان.لايتدخلوا.
في.زواجهم.ان.هم.رؤهم.قد.عموا.فالايام.كفيلة.بان.
تريهم.مانهوهام.الوالدين.عليه
لان.هدا.الولد.اتبت.انه.غير.صالح.لزواج.فاءول.ماتصادفه.
مشكلة.في.حياته.فانه.سيحرق.بيته.وزوجته.انصح.كل.
البنات.تجنبه.لان.من.حرق.بيت.والده.قادر.على.حرق.نفسه.
وخاتمته.الحمق.
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3
13 - #مقاطعون السبت 25 غشت 2018 - 23:12
لماذا يبرر البعض فعلة هذا الشاب بأنه غير مرضي؟ لا لسبب سوى أنه اختار الزواج من فتاة هو مقتنع بأنها تناسبه...إن سبب هاته الحوادث المؤلمة هو عدم تفهم بعض الآباء لرغبات أبناءهم....دعوه يتزوج ويقرر مصيره بنفسه و نساعده على إختياره حتى ولو كان فيه بعض الأمور التي هي ليست في مصلحته، و لكن نقول له أنك أنت من تتحمل المسؤولية عن فشل زواجك و تبعاته و دون " شد ليا نكرف ليك" حسب المثل الدارج الذي كانت نتائجه حرق منزل الأسرة و إعتقال الشاب و الزج به في السجن
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-2
14 - valeska السبت 25 غشت 2018 - 23:13
إلى رقم 6 نتا ما عايش في المغرب .... نسبة البطالة فاتت المقاييس .. فين بغيتي الشباب إعيشو و هم بطاليين .. واش حسن إبقاو مع والديهم أولا تيجمعو في بحال دوك العصابات يتلكاو لختك و لوالدة ديالك
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15 - خديجة السبت 25 غشت 2018 - 23:21
ايوا دوز شهر العسل دابا.يا مسخوط الوالدين
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0
16 - أنس طنجاوي السبت 25 غشت 2018 - 23:33
للأسف كاينين شي والدين الله يهديهم.
وقعلي نفس المشكل في 2014 الأم ديالي رفضت البنت لي بغيت و بغات نتزوج بلي بغات هي و أنا مبغيتشي..و الوالدين ديال البنت لي بغيت قالولي ضروري تجيب داركم..الأم ديالي الى اليوم ترفض النقاش و أنا باقي عازب عندي 35 سنة.قسما بالله قلبي كيتقطع على الزواج..الغالب الله.
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17 - عيسى السبت 25 غشت 2018 - 23:34
لم يكن لطيفا مع والديه فكيف سيكون حاله مع زوجته ؟
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