الزواج يدفع شابا إلى إحراق بيت أسرته بتاونات

رشيد الكويرتي من فاس

أمر الوكيل العام للملك بفاس، اليوم السبت، باعتقال شاب يبلغ من العمر حوالي 24 سنة، وإحالته على سجن بوركايز بضواحي فاس لمتابعته في حالة اعتقال بتهمة إضرام النار بمنزل والديه الكائن بدوار شهريرة، التابع لجماعة سيدي الحاج امحمد بإقليم تاونات.

وكان الشاب قد قام بإضرام النار، أمس الجمعة، بمنزل والديه، انتقاما منهما على رفضهما تزويجه، حيث أدت ألسنة النيران، التي تم التغلب عليها بدعم من جيران أسرة المتهم، إلى إتلاف بعض من تجهيزات البيت وإلحاق أضرار مهمة به.

هذا، وكانت عناصر مركز الدرك الملكي لغفساي قد انتقلت، إثر توصلها بشكاية في الموضوع من لدن رب الأسرة المذكورة، إلى عين المكان، حيث تمكنت، ليلا، من توقيف المتهم، الذي تم إخضاعه للحراسة النظرية قبل إحالته على النيابة العامة باستئنافية فاس.