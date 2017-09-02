متهمان بالسطو يسقطان في قبضة شرطة فاس

رشيد الكويرتي من فاس

علمت هسبريس أن عناصر الشرطة للمنطقة الأمنية فاس المدينة تمكنت، السبت، من إلقاء القبض على شخصين للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة بالتسلق استهدفت أحد فنادق الضيافة بالمدينة العتيقة لفاس، وتم خلالها السطو على صندوق تقليدي معدني، ومبلغ مالي قدره 4000 درهم.

مصادر هسبريس أوضحت أن أحد المشتبه بهما يلقب بـ"ولد الكواي"، وهو من ذوي السوابق القضائية، وخرج حديثا من السجن، مضيفة أن المتهمين تم إيقافهما، بعد الاستثمار الجيد لنتائج الأبحاث والتحريات التي بوشرت من خلال مراجعة شريط "فيديو" لكاميرا مثبتة ببهو قاعة الاستقبالات بالوحدة السياحية المذكورة.

وأفادت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة قامت بعملية الترصد والمراقبة الدقيقة لتحركات المشتبه بهما، حيث تمكنت من تحديد مكان تواجدهما وإلقاء القبض عليهما.

وبعد إشعار النيابة العامة المختصة أمرت بوضع المشتبه بهما تحت الحراسة النظرية، وإحالة القضية على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث لمعرفة إن كانا متورطين في قضايا مماثلة.