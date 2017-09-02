24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5413:3417:0820:0521:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. بوجلود .. الفرجة والجريمة (5.00)

  2. انعدام التنافسية يجلب متاعب كورية لـ"غوغل" (5.00)

  3. الفلسطينيون ينددون بـ"الابتزاز" الأمريكي إثر وقف المساعدات (4.00)

  4. "أحذية أطفال" تستقبل بابا الفاتيكان في إيرلندا (3.00)

  5. ليبرمان يتنصل من تسوية إسرائيل و"حماس" (2.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | متهمان بالسطو يسقطان في قبضة شرطة فاس

متهمان بالسطو يسقطان في قبضة شرطة فاس

متهمان بالسطو يسقطان في قبضة شرطة فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 26 غشت 2018 - 12:05

علمت هسبريس أن عناصر الشرطة للمنطقة الأمنية فاس المدينة تمكنت، السبت، من إلقاء القبض على شخصين للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة بالتسلق استهدفت أحد فنادق الضيافة بالمدينة العتيقة لفاس، وتم خلالها السطو على صندوق تقليدي معدني، ومبلغ مالي قدره 4000 درهم.

مصادر هسبريس أوضحت أن أحد المشتبه بهما يلقب بـ"ولد الكواي"، وهو من ذوي السوابق القضائية، وخرج حديثا من السجن، مضيفة أن المتهمين تم إيقافهما، بعد الاستثمار الجيد لنتائج الأبحاث والتحريات التي بوشرت من خلال مراجعة شريط "فيديو" لكاميرا مثبتة ببهو قاعة الاستقبالات بالوحدة السياحية المذكورة.

وأفادت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة قامت بعملية الترصد والمراقبة الدقيقة لتحركات المشتبه بهما، حيث تمكنت من تحديد مكان تواجدهما وإلقاء القبض عليهما.

وبعد إشعار النيابة العامة المختصة أمرت بوضع المشتبه بهما تحت الحراسة النظرية، وإحالة القضية على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث لمعرفة إن كانا متورطين في قضايا مماثلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - حسام الأحد 26 غشت 2018 - 12:40
تحية للشرطة على هذه المبادرة الحميدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - Kamal Deutschland الأحد 26 غشت 2018 - 12:50
واحد منهم حديث الخروج من السجن، هاالعفو بدا كيعطي الثمار ديالو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - hamid الأحد 26 غشت 2018 - 12:50
ارجو من كل المعلقين الابتعاد عن السوداوية في التعاليق .لان الاجرام شيء متعارف عليه في جميع الدول بما فيها الدول الكبرى .
اذن فلتكن التعاليق موضوعية .
بالنسبة للسرقة المذكورة ذاك هو علاجها و هو تتبيث الكاميرات في الاماكن العامة و الحساسة.
الحل الثاني يكمن في تشديد العقوبات على من تورط في حالة تلبس.
الحل الثالث في يد الجمعيات الحقوقية .لاداعي للتطبيل و التشهير .يكفي ان المجوم من ذوي السوابق لتكون العقوبة مفروضة .لاسف بعض الجمعيات تركز على التفاصيل الصغيرة من قبيل ( له الحق في الدفاع و في الحياة .......). وتترك جوهر الموضوع
شكرا هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
4 - مدوخ الأحد 26 غشت 2018 - 12:51
بعد خروجهما من السجن حديثا رجعا الى السطو المسلح من جديد حلل وناقش اذن ما فائدة المؤسسة السجنية اذا غابت وسائل الردع . السجن اصلاح وتهذيب فاصبح مؤسسة لصقل مواهب الانحراف وتعلم خطط اكثر نجاعة اجرامية الله يحفظ .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - Omar الأحد 26 غشت 2018 - 12:58
الأعمال الشاقة و إلاعدام لجميع المجرمين.
والسلام عليكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.