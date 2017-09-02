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كُتّاب وآراء
متهمان بالسطو يسقطان في قبضة شرطة فاس
علمت هسبريس أن عناصر الشرطة للمنطقة الأمنية فاس المدينة تمكنت، السبت، من إلقاء القبض على شخصين للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة بالتسلق استهدفت أحد فنادق الضيافة بالمدينة العتيقة لفاس، وتم خلالها السطو على صندوق تقليدي معدني، ومبلغ مالي قدره 4000 درهم.
مصادر هسبريس أوضحت أن أحد المشتبه بهما يلقب بـ"ولد الكواي"، وهو من ذوي السوابق القضائية، وخرج حديثا من السجن، مضيفة أن المتهمين تم إيقافهما، بعد الاستثمار الجيد لنتائج الأبحاث والتحريات التي بوشرت من خلال مراجعة شريط "فيديو" لكاميرا مثبتة ببهو قاعة الاستقبالات بالوحدة السياحية المذكورة.
وأفادت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة قامت بعملية الترصد والمراقبة الدقيقة لتحركات المشتبه بهما، حيث تمكنت من تحديد مكان تواجدهما وإلقاء القبض عليهما.
وبعد إشعار النيابة العامة المختصة أمرت بوضع المشتبه بهما تحت الحراسة النظرية، وإحالة القضية على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث لمعرفة إن كانا متورطين في قضايا مماثلة.
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تعليقات الزوّار (5)
اذن فلتكن التعاليق موضوعية .
بالنسبة للسرقة المذكورة ذاك هو علاجها و هو تتبيث الكاميرات في الاماكن العامة و الحساسة.
الحل الثاني يكمن في تشديد العقوبات على من تورط في حالة تلبس.
الحل الثالث في يد الجمعيات الحقوقية .لاداعي للتطبيل و التشهير .يكفي ان المجوم من ذوي السوابق لتكون العقوبة مفروضة .لاسف بعض الجمعيات تركز على التفاصيل الصغيرة من قبيل ( له الحق في الدفاع و في الحياة .......). وتترك جوهر الموضوع
شكرا هسبريس
والسلام عليكم.