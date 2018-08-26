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كُتّاب وآراء
قتيلان وجريحان في حادثة بين البروج وسطات
لقي شخصان مصرعهما على الفور، صباح اليوم الأحد، إثر حادثة سير وقعت بدوار أولاد مطاع على مستوى الطريق الجهوية رقم 308 الرابطة بين سطات والبروج في النفوذ الترابي لقيادة وجماعة لمزامزة الجنوبية دائرة وعمالة سطات؛ في حين أصيب شخصان آخران بجروح وصفت بالمتوسّطة.
وأفادت مصادر هسبريس بأن أربعة أشخاص كانوا على متن سيارة خفيفة على مستوى الطريق الجهوية رقم 308 بإقليم سطات، إلا أن العربة انقلبت وأدّت إلى وفاة كل من "ع، ن" من مواليد 1991 بدوار البئر الطويل سيدي أحمد الخدير، و"م، ن" من مواليد 1979 بدار الشافعي بني مسكين الغربية.
وزادت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي بمركز سطات وممثلا عن سلطات لمزامزة وأفرادا من الوقاية المدنية انتقلوا إلى مكان الحادثة، وقاموا بنقل المصابيْن الاثنين إلى مستشفى سطات لتلقي العلاج.
ووضعت جثتا القتيلين بمستودع الأموات بسطات من أجل المعاينة أو التشريح، لفائدة البحث القضائي المفتوح مع أحد الجرحى بعد استقرار حالته الصحية، لتحديد ظروف وملابسات الحادث، تحت إشراف النيابة العامّة المختصة.