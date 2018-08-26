24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:22
|06:54
|13:34
|17:08
|20:05
|21:24
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فيلم "دوار البوم" .. الانقلاب العسكري ليس نضالا في المغرب
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد
- الرئيس ويا يهدي المدرب فينغر أرفع وسام ليبيري
- ليبرمان يتنصل من تسوية إسرائيل و"حماس"
- تلوث الهواء يزيد مخاطر الإصابة بالكلى المزمن
الفلسطينيون ينددون بـ"الابتزاز" الأمريكي إثر وقف المساعدات (4.00)
- زيارة سياسي إسرائيلي إلى المغرب تثير غضب مناهضي التطبيع - (106)
- المغرب يرفع درجة التأهب بعد تسجيل إصابات بالكوليرا في الجزائر - (55)
- الجزائر تسجل حالة وفاة ثانية جراء الكوليرا.. والسبب نبع مياه - (50)
- نزاع ينتهي بمقتل شاب وفرار الجاني في فاس - (47)
- تل صغير يخفي "بحيرات الواد الحار" عن أعين الملك بمارتيل - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أحجار كريمة تورّط أرجنتينيا في ميناء الناظور
ضبطت عناصر جمركية بميناء الناظور، مساء أمس، مواطنا أرجنتينيا متلبسا بحيازة كمية من الأحجار الكريمة مختلفة الألوان والأحجام.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الموقوف يبلغ من العمر 32 سنة، ويعمل صائغا تقليديا، وقد ضُبط متلبسا بما مجموعه 5295 حجرة نفيسة وغالية الثمن يبلغ وزنها الإجمالي ثلاثة كيلوغرامات.
وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف كان يحاول إدخال الأحجار الكريمة إلى أرض الوطن بطريقة غير قانونية، ودون التصريح بها لدى إدارة الجمارك؛ وهو ما كان سيفوّت على خزينة الدولة مبالغ مهمة من الرسوم والمكوس.
وجرى تحرير محضر قانوني حول العملية، تضيف مصادر الجريدة، مع فتح تحقيق في الموضوع من أجل معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بشبكة منظمة تنشط في مجال التهريب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
أو تؤخذ من التجار إذا مروا . انظر : عون المعبود حديث رقم : (2548) . والمكس من كبائر الذنوب لقول
النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت ، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد : ( والذي نفسي بيده ، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) رواه مسلم (3208) . قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم
(11/203) : فيه : أن المكس من أقبح المعاصي ، والذنوب الموبقات اهـ .
سؤال: هل مصدرها المغرب غير النافع