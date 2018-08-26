24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5413:3417:0820:0521:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. بوجلود .. الفرجة والجريمة (5.00)

  2. انعدام التنافسية يجلب متاعب كورية لـ"غوغل" (5.00)

  3. قتيلان وجريحان في حادثة بين البروج وسطات (5.00)

  4. الفلسطينيون ينددون بـ"الابتزاز" الأمريكي إثر وقف المساعدات (4.00)

  5. "أحذية أطفال" تستقبل بابا الفاتيكان في إيرلندا (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أحجار كريمة تورّط أرجنتينيا في ميناء الناظور

أحجار كريمة تورّط أرجنتينيا في ميناء الناظور

أحجار كريمة تورّط أرجنتينيا في ميناء الناظور
هسبريس من الرباط
الأحد 26 غشت 2018 - 13:10

ضبطت عناصر جمركية بميناء الناظور، مساء أمس، مواطنا أرجنتينيا متلبسا بحيازة كمية من الأحجار الكريمة مختلفة الألوان والأحجام.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الموقوف يبلغ من العمر 32 سنة، ويعمل صائغا تقليديا، وقد ضُبط متلبسا بما مجموعه 5295 حجرة نفيسة وغالية الثمن يبلغ وزنها الإجمالي ثلاثة كيلوغرامات.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف كان يحاول إدخال الأحجار الكريمة إلى أرض الوطن بطريقة غير قانونية، ودون التصريح بها لدى إدارة الجمارك؛ وهو ما كان سيفوّت على خزينة الدولة مبالغ مهمة من الرسوم والمكوس.

وجرى تحرير محضر قانوني حول العملية، تضيف مصادر الجريدة، مع فتح تحقيق في الموضوع من أجل معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بشبكة منظمة تنشط في مجال التهريب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - محمد الأحد 26 غشت 2018 - 13:30
يجب التحقيق مع كل الأطراف المشاركة في العملية، ولذا فالسؤال المطروح ما هي الأطراف التي اتفقت معه لشراء هذه البضاعة؟ نتمنى الجواب، كل جريمة إلا ولها شركاء،الذين يكتسبون الثروات على حساب المغاربة والاقتصاد الوطني وبالتالي استقرارنا الاجتماعي..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
2 - أحمد الأحد 26 غشت 2018 - 13:32
وهل التجارة في الأحجار الكريمة والذهب حرمهما الله ؟؟؟ أفتيني يا سي "السكنفل"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
3 - عبدو من الرباط الأحد 26 غشت 2018 - 13:33
الله الله و ما هو مصير هاته الاحجار الكريمة هل هي خزينة الدولة أم جيوب أصحاب الكروش الكبيرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
4 - james الأحد 26 غشت 2018 - 13:35
Ça ne vaut rien c’est des minéraux de l’améthyste et du zircon de Lapierre taille
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
5 - أحمد الأحد 26 غشت 2018 - 13:36
الضريبة والإتاوة ، وهو دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية .

أو تؤخذ من التجار إذا مروا . انظر : عون المعبود حديث رقم : (2548) . والمكس من كبائر الذنوب لقول

النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت ، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد : ( والذي نفسي بيده ، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) رواه مسلم (3208) . قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم

(11/203) : فيه : أن المكس من أقبح المعاصي ، والذنوب الموبقات اهـ .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
6 - اين الثروة الأحد 26 غشت 2018 - 13:38
ها هي الثروة يا اخواني المغاربة
سؤال: هل مصدرها المغرب غير النافع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - Zan الأحد 26 غشت 2018 - 13:40
Quelqu'un pourrait il me dire la provenance de ces pierres ou leurs origines.?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
8 - خزينه الدوله الأحد 26 غشت 2018 - 13:48
الجمارك والضرائب كدخل من جيهه الخزينه ومنجيها خرا كينين الساده النواب وخدام الخزينه ينهشون كل مجادت بيه الخزينه المغرب رحمه الله تعالى عليه وسلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - rachid الأحد 26 غشت 2018 - 13:52
على الأقل أدخل أحجار كريمة ماشي فحال شي وحدين دخلو لينا الزبل حاشاكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
10 - متتبع الأحد 26 غشت 2018 - 14:05
تحية وتقدير لرجال الجمارك المرابطين والساهرين على التصدي للمهربين،،،،،،،.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
11 - م ع الأحد 26 غشت 2018 - 14:28
يظهر أنها أحجار عادية تباع في أوروبا بواحد أورو لكيس أحجار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
12 - مرحبا الأحد 26 غشت 2018 - 14:41
سيعشر عليها بالقانون والسلام ويحاولون مرات عدة لاسترداد ما سلب منهم أصحاب التهريب لا يملون ابدا وهذه الأمور تقع يوميا للجمارك في جميع أنحاء العالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.