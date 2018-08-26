أحجار كريمة تورّط أرجنتينيا في ميناء الناظور

هسبريس من الرباط

ضبطت عناصر جمركية بميناء الناظور، مساء أمس، مواطنا أرجنتينيا متلبسا بحيازة كمية من الأحجار الكريمة مختلفة الألوان والأحجام.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الموقوف يبلغ من العمر 32 سنة، ويعمل صائغا تقليديا، وقد ضُبط متلبسا بما مجموعه 5295 حجرة نفيسة وغالية الثمن يبلغ وزنها الإجمالي ثلاثة كيلوغرامات.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف كان يحاول إدخال الأحجار الكريمة إلى أرض الوطن بطريقة غير قانونية، ودون التصريح بها لدى إدارة الجمارك؛ وهو ما كان سيفوّت على خزينة الدولة مبالغ مهمة من الرسوم والمكوس.

وجرى تحرير محضر قانوني حول العملية، تضيف مصادر الجريدة، مع فتح تحقيق في الموضوع من أجل معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بشبكة منظمة تنشط في مجال التهريب.