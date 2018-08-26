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الرئيسية | حوادث | مخدر الشيرا يجرّ أربعة أشخاص إلى قضاء تطوان

مخدر الشيرا يجرّ أربعة أشخاص إلى قضاء تطوان

مخدر الشيرا يجرّ أربعة أشخاص إلى قضاء تطوان
هسبريس- و. م. ع
الأحد 26 غشت 2018 - 17:02

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، مساء أمس، من توقيف أربعة مشتبه فيهم ينشطون في إطار عصابة إجرامية متخصصة في الترويج الدولي للمخدرات، وحجزت بحوزتهم 376 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى، خلال هذه العملية، إيقاف المشتبه فيهما الرئيسيين، وهما من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، رفقة اثنين من شركائهما، بدوار سيدي عبد السلام الكائن بالجماعة القروية أزلا.

وأضاف المصدر ذاته أن العملية أسفرت أيضا عن حجز شحنة المواد المخدرة، فضلا عن ضبط مبالغ مالية وهواتف نقالة وسيارة خفيفة بحوزة الموقوفين.

وأشار البلاغ إلى أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لنشاط هذه الشبكة الإجرامية.

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